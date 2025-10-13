Vasseur schlägt Alarm: „Müssen das Problem lösen“

„Kämpfen das ganze Rennen“

„Man kann nicht 95 Prozent mit der Hinterradbremse fahren“, ist sich Vasseur dem Ausmaß des Problems bewusst. „Wenn wir das nicht gelöst bekommen, können wir nicht mit den anderen mithalten. Wir kämpfen das ganze Rennen über, nicht im Hintertreffen zu sein. Für das Team ist das mega frustrierend. Für die Mechaniker, die Fahrer, für uns alle, weil wir nicht pushen.“