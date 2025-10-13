Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Mega frustrierend“

Vasseur schlägt Alarm: „Müssen das Problem lösen“

Formel 1
13.10.2025 08:18
Ferrari-Teamchef Fred Vasseur
Ferrari-Teamchef Fred Vasseur(Bild: AFP/FAZRY ISMAIL)

Der Ärger mit den Bremsen sorgte bei Fred Vasseur in Singapur für Kopfschmerzen. „Wir müssen das Problem definitiv lösen“, schlug der Ferrari-Teamchef nach dem Rennen am Marina Bay Street Circuit Alarm.

0 Kommentare

Sowohl Charles Leclerc als auch Lewis Hamilton – am Ende Sechster und Achter – hatten in Singapur mit Problemen an der Bremse zu kämpfen, beide Fahrer wurden angewiesen, vor den Kurven früh vom Gaspedal zu gehen, um die Bremsen zu schonen. Der sogenannte „Lift and Coast“-Befehl kam für das Duo jedoch nicht zum ersten Mal, seit Monaten beschäftigt diese Baustelle die Scuderia.

Charles Leclerc (l.) und Lewis Hamilton hatten in Singapur beide mit Problemen an der Bremse zu ...
Charles Leclerc (l.) und Lewis Hamilton hatten in Singapur beide mit Problemen an der Bremse zu kämpfen.(Bild: AFP/APA/Andrej ISAKOVIC)

„Kämpfen das ganze Rennen“
„Man kann nicht 95 Prozent mit der Hinterradbremse fahren“, ist sich Vasseur dem Ausmaß des Problems bewusst. „Wenn wir das nicht gelöst bekommen, können wir nicht mit den anderen mithalten. Wir kämpfen das ganze Rennen über, nicht im Hintertreffen zu sein. Für das Team ist das mega frustrierend. Für die Mechaniker, die Fahrer, für uns alle, weil wir nicht pushen.“

Bleibt den Italienern zu wünschen, dass sie bis nächstes Wochenende eine Lösung gefunden haben. Da werden nämlich am Circuit of The Americas in Texas die nächsten Punkte vergeben. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Charles LeclercLewis Hamilton
Singapur
Alarm
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
174.900 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Ski Alpin
Leidensweg von Ski-Ass will einfach nicht enden
141.996 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Leidensweg dieser österreichischen Skifahrerin will einfach nicht aufhören.
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
141.843 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Wien
Fataler Irrtum: Im Stiegenhaus Nachbar erschossen
1363 mal kommentiert
Die Männer waren direkte Nachbarn – am frühen Samstagmorgen kam es zum tödlichen ...
Außenpolitik
Orbán macht jetzt gegen „Kriegspläne“ der EU mobil
1349 mal kommentiert
Viktor Orbán meint, dass die EU „in den Krieg ziehen“ will.
Innenpolitik
Kickl macht Erzbischof Lackner Islamismus-Vorwurf
996 mal kommentiert
Kickl kritisierte Erzbischof Lackner hart.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf