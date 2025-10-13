Vasseur schlägt Alarm: „Müssen das Problem lösen“

Der Ärger mit den Bremsen sorgte bei Fred Vasseur in Singapur für Kopfschmerzen. „Wir müssen das Problem definitiv lösen“, schlug der Ferrari-Teamchef nach dem Rennen am Marina Bay Street Circuit Alarm.
Sowohl Charles Leclerc als auch Lewis Hamilton – am Ende Sechster und Achter – hatten in Singapur mit Problemen an der Bremse zu kämpfen, beide Fahrer wurden angewiesen, vor den Kurven früh vom Gaspedal zu gehen, um die Bremsen zu schonen. Der sogenannte „Lift and Coast“-Befehl kam für das Duo jedoch nicht zum ersten Mal, seit Monaten beschäftigt diese Baustelle die Scuderia.
„Kämpfen das ganze Rennen“
„Man kann nicht 95 Prozent mit der Hinterradbremse fahren“, ist sich Vasseur dem Ausmaß des Problems bewusst. „Wenn wir das nicht gelöst bekommen, können wir nicht mit den anderen mithalten. Wir kämpfen das ganze Rennen über, nicht im Hintertreffen zu sein. Für das Team ist das mega frustrierend. Für die Mechaniker, die Fahrer, für uns alle, weil wir nicht pushen.“
Bleibt den Italienern zu wünschen, dass sie bis nächstes Wochenende eine Lösung gefunden haben. Da werden nämlich am Circuit of The Americas in Texas die nächsten Punkte vergeben.
