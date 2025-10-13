Jude Bellingham: „Dieser Hass ist wirklich hart“

„Habe versucht, machohafte Sportlerimage aufrechtzuerhalten“

Der Engländer selbst sei bereits mehrmals mit Hass im Netz in Berührung gekommen. „Es gab Zeiten, in denen ich mich verletzlich gefühlt, an mir selbst gezweifelt habe und jemanden zum Reden gebraucht habe. Stattdessen aber habe ich versucht, dieses machohafte Sportlerimage aufrechtzuerhalten, nach dem Motto: ‘Ich brauche niemanden!‘ Jeder braucht jemanden. Und man fühlt sich viel besser, wenn man über seine Gefühle und Emotionen spricht“, stellte der 22-Jährige klar.