Jude Bellingham: „Dieser Hass ist wirklich hart“

Im Rahmen des Welttags für psychische Gesundheit hat sich Jude Bellingham gegen Hass im Netz und für psychische Hilfe für Spitzensportler ausgesprochen. „Dieser Hass ist für Sportler wirklich hart – und ich kann mich sehr gut in diejenigen hineinversetzen, die mit ihrer psychischen Gesundheit zu kämpfen haben“, meinte der Real-Profi gegenüber „ESPN“.
„Mit der Entwicklung der sozialen Medien und der Technologie gibt es mehr Möglichkeiten, jemanden anzugreifen und fertigzumachen und ich glaube, dass es immer noch stigmatisiert ist, über psychische Gesundheit zu sprechen“, machte Bellingham auf die Gefahren der sozialen Medien aufmerksam.
„Habe versucht, machohafte Sportlerimage aufrechtzuerhalten“
Der Engländer selbst sei bereits mehrmals mit Hass im Netz in Berührung gekommen. „Es gab Zeiten, in denen ich mich verletzlich gefühlt, an mir selbst gezweifelt habe und jemanden zum Reden gebraucht habe. Stattdessen aber habe ich versucht, dieses machohafte Sportlerimage aufrechtzuerhalten, nach dem Motto: ‘Ich brauche niemanden!‘ Jeder braucht jemanden. Und man fühlt sich viel besser, wenn man über seine Gefühle und Emotionen spricht“, stellte der 22-Jährige klar.
Jeder dürfe seine Meinung zum und im Sport haben, jedoch sollte es Grenzen geben. Bellingham selbst habe gelernt, zu akzeptieren, nicht perfekt sein zu können. Er versuche, sein Selbstbewusstsein trotz Kommentaren von außen hoch zu halten.
