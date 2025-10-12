Halloween-Kürbisse bei Käufern besonders beliebt

Schnitzkürbis als Verkaufshit

Auch bei Sarah Metz am Kürbishof St. Florian bei Linz ist der Halloween-Kürbis Verkaufsschlager. „Es kommen immer mehr, vor allem junge Familien, die Kürbisse zum Schnitzen kaufen wollen. Der Trend kommt aus Amerika, aber er nimmt bei uns auf jeden Fall zu“, so die 29-Jährige. Der Biohof südlich von Linz hat stolze 350 verschiedene Sorten im Angebot. Vielen davon habe der verregnete Sommer in Verbindung mit dem milderen Klima im Zentralraum eher genützt als geschadet. Die Lieblingssorte der jungen Mutter ist der stylisch-graue „Kronprinz“, der sich ebenfalls sowohl als Deko als auch als herbstliche Speise eignet.