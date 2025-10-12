Zwei Katzen starben in verrauchter Wohnung

Zwei Katzen starben

Um eine Ausbreitung des Qualms zu verhindern, wurde ein Rauchvorhang gesetzt. Im Inneren der Wohnung entdeckten die Einsatzkräfte zwei Katzen und brachten sie sofort ins Freie. Die Tiere konnten aber nicht mehr gerettet werden. Ein zweiter Atemschutztrupp kontrollierte die angrenzenden Wohnungen und führte Nachlöscharbeiten durch. Anschließend wurde das Gebäude belüftet und an die Polizei übergeben. Personen kamen keine zu Schaden.