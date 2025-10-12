Zwei Katzen starben in verrauchter Wohnung

Samstagabend wurde die Feuerwehr Vöcklabruck (Oberösterreich) von der Landesleitzentrale zu einem Wohnungsbrand im Stadtgebiet alarmiert. Die Kameraden mussten eine Eingangstür gewaltsam aufbrechen, entdeckten zwei Katzen in der Brandwohnung – sie konnten nicht mehr gerettet werden.
Samstag kurz vor 18 Uhr rückten Feuerwehrleute aus Vöcklabruck zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus in der Pestalozzistraße aus. Beim Eintreffen am Brandort konnte aber weder eine Verrauchung des Stiegenhauses, noch Qualm aus einem der Fenster festgestellt werden.
Atemschutztrupps rückten vor
Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch Personen in der betreffenden Wohnung befinden, rückte ein Atemschutztrupp vor. Nachdem die Feuerwehrleute die Eingangstür mit einem Brecheisen geöffnet hatten, nahmen sie eine starke Rauchentwicklung wahr.
Zwei Katzen starben
Um eine Ausbreitung des Qualms zu verhindern, wurde ein Rauchvorhang gesetzt. Im Inneren der Wohnung entdeckten die Einsatzkräfte zwei Katzen und brachten sie sofort ins Freie. Die Tiere konnten aber nicht mehr gerettet werden. Ein zweiter Atemschutztrupp kontrollierte die angrenzenden Wohnungen und führte Nachlöscharbeiten durch. Anschließend wurde das Gebäude belüftet und an die Polizei übergeben. Personen kamen keine zu Schaden.
