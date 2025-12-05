So geht es Aznoh nach Horror-Sturz in Beaver Creek

Aznoh hatte sich mit der Startnummer 58 aus dem Starthaus geschoben, stürzte jedoch kurz darauf, flog ungebremst in die Fangnetze und verlor dabei sogar seinen Helm. Mit dem Helikopter wurde der 23-Jährige nach Vail gebracht, wo die Ärzte wenige Stunden später die Verletzungen im Knie bestätigten.