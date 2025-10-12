Offensive ist zu harmlos! Rätselraten bei 99ers

Doch der Stürmer weiß auch, dass es nicht einfacher wird. „Wir bauen uns aktuell selbst sehr viel Druck auf. Der ist verdient und mit dem müssen wir auch umgehen“, sagt Feldner. „Sobald uns der Knopf aufgeht, werden die Tore auch fallen – davon bin ich überzeugt. Und hinten müssen wir aufpassen, dass wir die kleinen Unachtsamkeiten abstellen. Denn wir haben starke Schützen im Team, ebenso tolle Passgeber. An dem scheitert es ja nicht. Wir brauchen einfach mehr dreckige Tore.“