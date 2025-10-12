Sechs Neugeborene an einem Tag: Venedig feiert

Immer mehr ziehen weg

Venedig droht unter dem Druck des Massentourismus zu „veröden“. In der Altstadt hat die Zahl der Touristenbetten im Dezember die Zahl der Einwohner übertroffen. 50.016 Gästebetten stehen 49.000 Bewohnerinnen und Bewohnern gegenüber, wie der Verband Venessia.com auf Grundlage von Daten des städtischen Standesamts mitteilte. Zusammen mit dem Festland hat Venedig rund 260.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Immer mehr Menschen ziehen aus der Altstadt ins Umland.