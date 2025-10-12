Seltenes Ereignis
Sechs Neugeborene an einem Tag: Venedig feiert
Üblicherweise wird Venedig von Touristen überrannt, jetzt kam der Baby-Ansturm: Gleich sechs Kinder sind an einem einzigen Tag im städtischen Krankenhaus geboren worden – ein Ereignis, das es seit zehn Jahren nicht mehr gegeben hat.
Die am vergangenen Dienstag zur Welt gekommenen Neugeborenen sind vier italienische Kinder, ein Baby von Eltern aus Sri Lanka und ein palästinensisches Mädchen, wie das Krankenhaus mitteilte. Es handelt sich um Kinder von Eltern mit festem Wohnsitz in Venedig.
Mehr Geburten als im Vorjahr
Die sechs Geburten am Dienstag bedeuten, dass in der Altstadt Venedigs bereits mehr Kinder als im Vorjahr geboren wurden: Bis zum 7. Oktober 2024 hatte es 211 Geburten gegeben, am 7. Oktober 2025 waren es bereits 214.
„Ein Rekordtag in einer Stadt, die verschwindet“, betitelte die italienische Tageszeitung „La Repubblica“ ihren Bericht über die außergewöhnlich hohe Zahl an Geburten in Venedig in dieser Woche. Die Stadt ist seit jeher von einem starken Einwohnerschwund betroffen und feiert den höchst seltenen Kindersegen entsprechend.
Immer mehr ziehen weg
Venedig droht unter dem Druck des Massentourismus zu „veröden“. In der Altstadt hat die Zahl der Touristenbetten im Dezember die Zahl der Einwohner übertroffen. 50.016 Gästebetten stehen 49.000 Bewohnerinnen und Bewohnern gegenüber, wie der Verband Venessia.com auf Grundlage von Daten des städtischen Standesamts mitteilte. Zusammen mit dem Festland hat Venedig rund 260.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Immer mehr Menschen ziehen aus der Altstadt ins Umland.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.