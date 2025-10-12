Teamchef wirft nach schmerzhafter Niederlage hin!

Der serbische Fußball-Nationaltrainer Dragan Stojkovic hat nach der am Samstag in der WM-Qualifikation gegen Albanien erlittenen 0:1-Heimniederlage seinen Rücktritt erklärt. „Diese Niederlage hätte nicht passieren dürfen, und ich übernehme die Verantwortung dafür“, sagte Stojkovic auf der Pressekonferenz nach dem Spiel in Leskovac. „Ich bin hier, um mich den Konsequenzen zu stellen.“ Das Ergebnis sei „wirklich schlecht, damit habe ich nicht gerechnet“, stellte er fest.