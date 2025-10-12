Vorteilswelt
„Wirklich schlecht“

Teamchef wirft nach schmerzhafter Niederlage hin!

Fußball International
12.10.2025 10:21
Dragan Stojkovic
Dragan Stojkovic(Bild: AFP/ANDREJ ISAKOVIC)

Der serbische Fußball-Nationaltrainer Dragan Stojkovic hat nach der am Samstag in der WM-Qualifikation gegen Albanien erlittenen 0:1-Heimniederlage seinen Rücktritt erklärt. „Diese Niederlage hätte nicht passieren dürfen, und ich übernehme die Verantwortung dafür“, sagte Stojkovic auf der Pressekonferenz nach dem Spiel in Leskovac. „Ich bin hier, um mich den Konsequenzen zu stellen.“ Das Ergebnis sei „wirklich schlecht, damit habe ich nicht gerechnet“, stellte er fest.

Der ehemalige Mittelfeldspieler fügte hinzu, dass er seinen Rücktritt dem Präsidenten und dem Generalsekretär des serbischen Verbands übergeben habe. „Ich werde nicht nach Andorra reisen, um die Mannschaft zu betreuen.“ Dort bestreitet Serbien am Dienstag sein nächstes Qualifikationsspiel. Es belegt in der Gruppe K hinter England und Albanien Platz drei. Auf die Albaner fehlen bei einem Spiel weniger vier Punkte.

Vierjährige Amtszeit
Der 60-jährige Stojkovic betreute Serbiens Mannschaft seit 2021. Heuer im März hat er sich mit seiner Truppe im Nations-League-Play-off gegen Österreich nach einem 1:1 in Wien durch einen 2:0-Heimerfolg in Belgrad durchgesetzt. Ein Freundschaftsspiel im Juni 2024 in Wien hatte mit einem 2:1-Erfolg der Österreicher geendet.

