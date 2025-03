Hamas-Geisel Tal Shoham frei: Wer die Strippen zog

Es sind höchste politische Kreise, die über Leben und Tod, Freiheit oder Gefangenschaft entscheiden. So auch im Fall von Tal Shoham. Wie ausführlich berichtet, war der österreichisch-israelische Doppelstaatsbürger 505 Tage in Geiselhaft, den Großteil seines Martyriums fristete er in den dunklen, engen Tunnels der Hamas unter dem Gazastreifen.