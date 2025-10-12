Kärntnerin bei Hitzedrama auf Hawaii Fünfte!

Zwei Top-Athletinnen müssen aufgeben

In einem dramatischen Finish bei großer Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit nach nächtlichem Regen setzte sich die Skandinavierin lediglich 35 Sekunden vor der Britin Kat Matthews durch, die drittplatzierte deutsche Titelverteidigerin Laura Philipp lag 9:01 Min. zurück. Die Konkurrenz profitierte davon, dass die britische 2023-Gewinnerin Lucy Charles-Barclay und die US-Amerikanerin Taylor Knibb torkelnd und entkräftet aufgeben mussten. Knibb lag bis drei Kilometer vor dem Ziel an der Spitze. Perterer fehlten bei einem Rückstand von 19:41 Min. 1:43 Min. auf Rang vier.