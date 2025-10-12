Nachbarschaftsstreit mit Fäusten und Totschläger

Unsanft geweckter Sohn holte Totschläger

Doch damit nicht genug: Vom Lärm geweckt, betrat schließlich auch noch der 19 Jahre alte Sohn die Szenerie, ebenfalls nicht unbewaffnet: Er hatte einen Totschläger und einen Schlagring bei sich und schlug damit auf den 48-jährigen Nachbarn ein. Zwischenzeitlich hatte sich auch der 44-Jährige mit einem Schlagstock bewaffnet, Letzterer sollte aber ungenutzt bleiben.