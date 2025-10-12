Vorteilswelt
Ausfallzeit unklar

Woods unterzog sich weiterer Rücken-Operation

Sport-Mix
12.10.2025 11:29
Tiger Woods
Tiger Woods(Bild: AP/David J. Phillip)

Golf-Superstar Tiger Woods hat sich zum siebenten Mal einer Rücken-Operation unterzogen und muss weiter pausieren. Der Eingriff an der Bandscheibe im unteren Rücken habe ihn von Schmerzen und Problemen mit der Beweglichkeit befreien sollen, teilte der 49-Jährige mit. „Ich weiß schon jetzt, dass ich eine gute Entscheidung für meine Gesundheit und meinen Rücken getroffen habe“, ließ sich Woods zitieren.

0 Kommentare

Über die weitere Dauer seiner Ausfallzeit machte der US-Amerikaner keine Angaben. Woods hat seit dem vergangenen Dezember kein Turnier mehr bestritten. Es war bereits seine zweite Operation in diesem Jahr, nachdem er sich im März wegen einer gerissenen Achillessehne behandeln lassen musste. Schon vor gut einem Jahr hatte er sich ein weiteres Mal am Rücken operieren lassen.

Wenige Turniere
Die erste einer Serie von Rücken-Operationen musste Woods im April 2014 vornehmen lassen. Vor kurzem habe er erneut Schmerzen verspürt und sich ärztlich untersuchen lassen. Dabei sei ein Bandscheibenvorfall und ein beeinträchtigter Wirbelkanal festgestellt worden, teilte der Top-Golfer mit. Der Eingriff in New York sei erfolgreich verlaufen. Woods‘ Gesundheit ist immer wieder ein Thema für Schlagzeilen. Im Februar 2021 erlitt er bei einem Autounfall mehrere Knochenbrüche in den Beinen und musste sogar eine Amputation fürchten. Seither tritt Woods nur bei wenigen Turnieren an.

