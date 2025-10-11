Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Guten Morgen

Fleischloses Europa | Blutleere EU

Guten Morgen Newsletter
(Bild: dropStock - stock.adobe.com)

Fleischloses Europa. Nicht dass sich in der zur Neige gehenden Woche zu wenig getan hätte in der Welt. „Krone“-Außenpolitik-Erklärer Kurt Seinitz widmet sich in unserer Sonntags-Ausgabe dem „Nahost-Deal ohne Europa“. Wenn die Welt gerade neu geordnet wird, dann sei Europa, speziell Deutschland, „höchstens noch als Zahlmeister“ gefragt. Unser Kontinent, schreibt Seinitz, habe sich durch seinen Abstieg selbst aus dem Spiel genommen. Hoppla: Der aufmerksame Herr Kollege wird doch nicht übersehen haben, wie die EU gerade in dieser Woche wieder bewiesen hat, was für sie wichtig ist, wofür sie wirklich gut ist: Sie verbietet Bezeichnungen wie „Veggie-Burger“, „Tofu-Wurst“ oder „Soja-Schnitzel“ – denn das verwirre die Konsumenten. Dass die EU-Politiker die EU-Bürger für so blöd halten, das wurde in der „Krone“ kritisch beleuchtet. 

0 Kommentare

Blutleere EU. Unter dem Titel „Fleischparadeiser“ hatte ich in den Raum gestellt, dass man sich nicht wundern müsse, wenn manche am liebsten zu solchen greifen würden, um sie diesen EU-Politikern an den Kopf zu werfen. In den Leserbriefen in der heutigen „Krone“ heißt es unter anderem dazu: „Welcher politische Schwachsinn reitet die hoch dotierten EU-Beamten da? Statt die dringenden Probleme Europas, unsere Sicherheit und unseren wirtschaftlichen Wohlstand zu erhalten, verstrickt man sich in eher unwichtigen Fleisch- oder Nicht-Fleisch-Würsteldebatten.“ Das Europaparlament habe sich damit „endlich einer der größten Herausforderungen der Menschheit angenommen“, kommentiert sarkastisch wie viele Medien die deutsche „Welt“ diese neuen EU-Prioritäten. Doch selbst der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz, einer der mächtigsten europäischen Politiker, widmet sich dem Unfug, sagt: „Eine Wurst ist eine Wurst und nicht vegan“ – während anderswo, jedenfalls außerhalb Europas, Weltpolitik gemacht, Geschichte geschrieben wird. Jaja, Wurst ist Wurst. Fleischlos hin oder her: „Wurscht“ kann uns eine so blutleere EU nicht sein.

Kommen Sie gut durch den Sonntag!

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Nachrichten

Putin mit seinem Sprecher Peskow
Finanzplan für Krieg
Putins riskante Wette: Jetzt müssen Russen zahlen
Spezialeinsatzkräfte aus Oberösterreich und Salzburg wurden nach Adlhaming (OÖ) beordert
Illegaler Waffenhandel
Großer Cobra-Einsatz auf Bauernhof in Vorchdorf
Nach 265 Tagen meldet sich der Ex-Kanzler mit einem Buch zurück.
Krone Plus Logo
Als Krieg ausbrach
Nehammer: „Kickls Reaktion machte mich betroffen“
Diane Keaton wurde 79 Jahre alt.
Trauer in Hollywood
Oscar-Preisträgerin Diane Keaton (79) ist tot
Das Fabrikgebäude existiert nicht mehr.
„Es ist weg“
Neue Bilder zeigen Ausmaß der Explosion in den USA
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
215.502 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Oberösterreich
Nach Unfalltod von Lucy (15) spricht Beifahrer
138.717 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markierungen am Boden zeigen, wo die 15-jährige Mopedfahrerin in die Wiese geschleudert wurde.
Ski Alpin
Leidensweg von Ski-Ass will einfach nicht enden
131.331 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Leidensweg dieser österreichischen Skifahrerin will einfach nicht aufhören.
Wien
Fataler Irrtum: Im Stiegenhaus Nachbar erschossen
1347 mal kommentiert
Die Männer waren direkte Nachbarn – am frühen Samstagmorgen kam es zum tödlichen ...
Außenpolitik
Orbán macht jetzt gegen „Kriegspläne“ der EU mobil
1229 mal kommentiert
Viktor Orbán meint, dass die EU „in den Krieg ziehen“ will.
Kolumnen
Ich werde Sie niemals „Frau“ nennen, Herr P.!
1077 mal kommentiert
„Waltraud Gerhard P.“ gibt sich nicht einmal den Anschein einer Frau.
Mehr Guten Morgen Newsletter
„Krone“-Kommentar
Aus dem Spiel genommen: Nahost-Deal ohne Europa
Krone Plus Logo
Als Krieg ausbrach
Nehammer: „Kickls Reaktion machte mich betroffen“
Krone Plus Logo
Handelskrieg droht
Trump vs. China: Erdbeben wegen Seltener Erden
Tiroler FP-Parteitag
Mit Rückenwind bereit für die Landtagswahl 2027
Verbale Entgleisung
Kickl macht Erzbischof Lackner Islamismus-Vorwurf
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf