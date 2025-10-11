Fleischloses Europa | Blutleere EU

Fleischloses Europa. Nicht dass sich in der zur Neige gehenden Woche zu wenig getan hätte in der Welt. „Krone“-Außenpolitik-Erklärer Kurt Seinitz widmet sich in unserer Sonntags-Ausgabe dem „Nahost-Deal ohne Europa“. Wenn die Welt gerade neu geordnet wird, dann sei Europa, speziell Deutschland, „höchstens noch als Zahlmeister“ gefragt. Unser Kontinent, schreibt Seinitz, habe sich durch seinen Abstieg selbst aus dem Spiel genommen. Hoppla: Der aufmerksame Herr Kollege wird doch nicht übersehen haben, wie die EU gerade in dieser Woche wieder bewiesen hat, was für sie wichtig ist, wofür sie wirklich gut ist: Sie verbietet Bezeichnungen wie „Veggie-Burger“, „Tofu-Wurst“ oder „Soja-Schnitzel“ – denn das verwirre die Konsumenten. Dass die EU-Politiker die EU-Bürger für so blöd halten, das wurde in der „Krone“ kritisch beleuchtet.
Blutleere EU. Unter dem Titel „Fleischparadeiser“ hatte ich in den Raum gestellt, dass man sich nicht wundern müsse, wenn manche am liebsten zu solchen greifen würden, um sie diesen EU-Politikern an den Kopf zu werfen. In den Leserbriefen in der heutigen „Krone“ heißt es unter anderem dazu: „Welcher politische Schwachsinn reitet die hoch dotierten EU-Beamten da? Statt die dringenden Probleme Europas, unsere Sicherheit und unseren wirtschaftlichen Wohlstand zu erhalten, verstrickt man sich in eher unwichtigen Fleisch- oder Nicht-Fleisch-Würsteldebatten.“ Das Europaparlament habe sich damit „endlich einer der größten Herausforderungen der Menschheit angenommen“, kommentiert sarkastisch wie viele Medien die deutsche „Welt“ diese neuen EU-Prioritäten. Doch selbst der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz, einer der mächtigsten europäischen Politiker, widmet sich dem Unfug, sagt: „Eine Wurst ist eine Wurst und nicht vegan“ – während anderswo, jedenfalls außerhalb Europas, Weltpolitik gemacht, Geschichte geschrieben wird. Jaja, Wurst ist Wurst. Fleischlos hin oder her: „Wurscht“ kann uns eine so blutleere EU nicht sein.
Kommen Sie gut durch den Sonntag!
