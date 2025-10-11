Fleischloses Europa | Blutleere EU

Blutleere EU. Unter dem Titel „Fleischparadeiser“ hatte ich in den Raum gestellt, dass man sich nicht wundern müsse, wenn manche am liebsten zu solchen greifen würden, um sie diesen EU-Politikern an den Kopf zu werfen. In den Leserbriefen in der heutigen „Krone“ heißt es unter anderem dazu: „Welcher politische Schwachsinn reitet die hoch dotierten EU-Beamten da? Statt die dringenden Probleme Europas, unsere Sicherheit und unseren wirtschaftlichen Wohlstand zu erhalten, verstrickt man sich in eher unwichtigen Fleisch- oder Nicht-Fleisch-Würsteldebatten.“ Das Europaparlament habe sich damit „endlich einer der größten Herausforderungen der Menschheit angenommen“, kommentiert sarkastisch wie viele Medien die deutsche „Welt“ diese neuen EU-Prioritäten. Doch selbst der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz, einer der mächtigsten europäischen Politiker, widmet sich dem Unfug, sagt: „Eine Wurst ist eine Wurst und nicht vegan“ – während anderswo, jedenfalls außerhalb Europas, Weltpolitik gemacht, Geschichte geschrieben wird. Jaja, Wurst ist Wurst. Fleischlos hin oder her: „Wurscht“ kann uns eine so blutleere EU nicht sein.