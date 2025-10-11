St. Pölten bezwingt Südburgenland/Hartberg 6:0!

Für den SKN St. Pölten hat es wenige Tage nach der 0:6-Niederlage in der Champions League gegen Atletico Madrid in der Frauen-Fußball-Bundesliga ein Erfolgserlebnis gegeben!
Der Serienchampion setzte sich in der NV Arena gegen Aufsteiger Spielgemeinschaft FC Südburgenland/TSV Hartberg mit 6:0 durch und rückte bis Sonntag bis auf zwei Punkte an Tabellenführer Austria heran. Die Wienerinnen treffen da zu Hause auf die Spielgemeinschaft Union Kleinmünchen/FC Blau-Weiß Linz.
St. Pölten gelang dank Toren von Ludmila Matavkova (5.), Leila Peneau (20.), Kess Elmore (39., 57.), Jennifer Klein (59.), die in der 82. Minute auch einen Elfmeter über das Tor schoss, und Isabel Aistleitner (87.) eine gelungene Generalprobe für das CL-Auswärtsduell mit Frankreichs Aushängeschild Olympique Lyon am Mittwoch (18.45 Uhr).
Red Bull Salzburg sprang mit einem 3:1-Heimerfolg gegen Neulengbach vorerst auf Rang vier.
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.