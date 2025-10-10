Stars als Models! ÖSV stellt neue Outfits vor

Die österreichischen Wintersportstars haben am Freitag ihren neuen Look für die demnächst beginnende Weltcupsaison präsentiert. Anna Gasser, Cornelia Hütter, Stefan Kraft, Vincent Kriechmayr und Co. machten in Salzburg auf dem Laufsteg eine richtig gute Figur.
Bei den Rennanzügen dominiert weiterhin die Farbe Rot, andere Kleidungsstücke für die mehr als 350 Kaderangehörigen des Skiverbandes sind in Nordic gehalten.
„Das ist eine gute Geschichte für den österreichischen Skisport, für den Wintersport. Wir können uns ein bisserl präsentieren bei dieser Modenschau“, sagte Speedfahrer Kriechmayr. Seine Premiere auf dem Laufsteg gab Snowboarder Arvid Auner. „Das ist das erste Mal für mich, das freut mich schon. Du bekommst es als jüngerer Athlet mit, dass die älteren immer dabei sein dürfen. Es ist eine Ehre, wenn man da eingeladen wird“, meinte der WM-Silbermedaillengewinner im Parallel-Slalom. „Wenn danach wer herkommt und sagt, das hast du gut gemacht, kannst gleich weiterlaufen, dann sage ich auch nicht nein.“
Hier die besten Fotos:
Für einige der rot-weiß-roten Ski-Asse geht der Wettkampfwinter mit den Olympischen Spielen in Italien als Höhepunkt bereits in zwei Wochen in Sölden los. Die anderen Sparten haben noch etwas länger Zeit, bevor sie ihre neuen Teile im Rennmodus vorführen können. Ausgestattet werden die österreichischen Teams u.a. von Schöffel (Alpin, Paraski, Ski Cross), Löffler (Nordisch), Tanboer (Snowboard), Martini (Skibergsteigen) und Uyn (Freeski).
