Stars als Models! ÖSV stellt neue Outfits vor

„Das ist eine gute Geschichte für den österreichischen Skisport, für den Wintersport. Wir können uns ein bisserl präsentieren bei dieser Modenschau“, sagte Speedfahrer Kriechmayr. Seine Premiere auf dem Laufsteg gab Snowboarder Arvid Auner. „Das ist das erste Mal für mich, das freut mich schon. Du bekommst es als jüngerer Athlet mit, dass die älteren immer dabei sein dürfen. Es ist eine Ehre, wenn man da eingeladen wird“, meinte der WM-Silbermedaillengewinner im Parallel-Slalom. „Wenn danach wer herkommt und sagt, das hast du gut gemacht, kannst gleich weiterlaufen, dann sage ich auch nicht nein.“