Tragödie im DFB-Pokal

Todesfall überschattet Doppelpack von Baumgartner

Fußball International
03.12.2025 05:29
Ein Fan der Magdeburger verstarb am Dienstagabend.
Ein Fan der Magdeburger verstarb am Dienstagabend.(Bild: AP/Matthias Schrader)

Tragödie im DFB-Pokal: Der 3:1-Heimsieg von RB Leipzig im Achtelfinale gegen Magdeburg wurde von einem Todesfall überschattet.

0 Kommentare

Ein Fan der Magdeburger musste vor dem Pokalspiel am Dienstagabend im Stadionumlauf reanimiert werden. Doch jede Hilfe kam zu spät. „Wir müssen euch leider mitteilen, dass der Fan des 1. FC Magdeburg, der vor dem Spiel reanimiert werden musste, im Krankenhaus verstorben ist. Wir sind traurig und voller Mitgefühl für die Angehörigen“, teilte RB mit.

Via Stadiondurchsage wurde Mitte der zweiten Spielhälfte die traurige Nachricht den Fans mitgeteilt. Der Leipziger Anhang stellte daraufhin die Unterstützung der eigenen Mannschaft weitestgehend ein.

Baumgartner in Topform
Somit rückte das sportliche Geschehen an diesem Abend in den Hintergrund: Dank zweier Tore von Christoph Baumgartner steht RB Leipzig im Viertelfinale.

Christoph Baumgartner schnürte einen Doppelpack.
DFB-Pokal
RB feiert Baumgartner, Dortmund ausgeschieden
02.12.2025

Der ÖFB-Teamspieler erzielte beim 3:1-Sieg der Leipziger nach Rückstand gegen Zweitligist Magdeburg die Treffer zum 2:1 und 3:1 (29., 54.). Baumgartner hat damit im laufenden Cup bereits viermal angeschrieben, hinzu kommen fünf Tore in der Bundesliga. 

