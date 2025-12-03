Todesfall überschattet Doppelpack von Baumgartner

Ein Fan der Magdeburger musste vor dem Pokalspiel am Dienstagabend im Stadionumlauf reanimiert werden. Doch jede Hilfe kam zu spät. „Wir müssen euch leider mitteilen, dass der Fan des 1. FC Magdeburg, der vor dem Spiel reanimiert werden musste, im Krankenhaus verstorben ist. Wir sind traurig und voller Mitgefühl für die Angehörigen“, teilte RB mit.