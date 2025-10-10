Darum sorgt Stotterstart bei 99ers nicht für Panik

Wie ein stotternder Motor legten die Grazer Eishockey-Cracks heuer los. „Letztes Jahr sind wir besser aus den Startlöchern gekommen, haben damals auch Partien gewonnen, in denen es nicht so klar war. Heuer sind wir trotzdem in jedem Spiel das bessere Team gewesen – das war in der letzten Saison nicht der Fall“, sieht 99ers-Trainer Harry Lange noch absolut keinen Grund zur Panik. „Wir werden gerade getestet, daher müssen wir voll dabei bleiben. Es ist ein Prozess.“