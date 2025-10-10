Notfall! Polizisten und Passanten als Lebensretter

Dramatische Szenen Donnerstagnachmittag am Innsbrucker Marktplatz: Eine 52-jährige Frau brach leblos zusammen – Ersthelfer begannen sofort mit der Reanimation und wurden schließlich von einem Polizisten, der auch Notfallsanitäter ist, unterstützt. Kurze Zeit später traf auch noch eine Polizeistreife mit einem Defibrillator ein.
Kurz vor 15 Uhr wurde eine Fußstreife der Polizeiinspektion Innere Stadt von Passanten auf einen Notfall am Marktplatz aufmerksam gemacht. Im Bereich des Radstreifens fanden die Beamten schließlich eine 52-jährige Frau vor, die zuvor leblos zusammengebrochen war und bereits von zwei Ersthelfern reanimiert wurde.
Unterstützung dann auch mit Defi
„Ein Polizist, der auch Polizeinotfallsanitäter ist, setzte umgehend die Rettungskette in Gang und unterstützte anschließend die beiden Ersthelfer bei der Reanimation“, heißt es vonseiten der Ermittler. Kurze Zeit später traf noch eine weitere Streife ein, die einen Defibrillator im Dienstauto hatte.
Beim Eintreffen des Rettungsdienstes war die 52-Jährige bereits wieder ansprechbar.
Durch den Polizeinotfallsanitäter sei umgehend der Defibrillator erfolgreich eingesetzt worden. „Beim Eintreffen des Rettungsdienstes war die 52-Jährige bereits wieder ansprechbar“, so die Ermittler weiter.
Mit Rettung in die Klinik
Nach der Erstversorgung vor Ort wurde die Frau letztlich mit der Rettung in die Universitätsklinik Innsbruck eingeliefert.
