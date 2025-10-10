Notfall! Polizisten und Passanten als Lebensretter

Unterstützung dann auch mit Defi

„Ein Polizist, der auch Polizeinotfallsanitäter ist, setzte umgehend die Rettungskette in Gang und unterstützte anschließend die beiden Ersthelfer bei der Reanimation“, heißt es vonseiten der Ermittler. Kurze Zeit später traf noch eine weitere Streife ein, die einen Defibrillator im Dienstauto hatte.