Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Dreh in Mailand

Lady Gaga am Set von „Der Teufel trägt Prada 2“

Society International
10.10.2025 13:47
Lady Gaga, hier auf einem Foto von Ende September aus New York, soll aktuell in Mailand für „Der ...
Lady Gaga, hier auf einem Foto von Ende September aus New York, soll aktuell in Mailand für „Der Teufel trägt Prada 2“ vor der Kamera stehen.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Lady Gaga ist in Mailand während der streng abgeschirmten Dreharbeiten zum Film „Der Teufel trägt Prada 2“ gesichtet worden – ganz zur Freude ihrer italienischen Fans. Der Film ist die Fortsetzung des Kultstreifens von 2006 mit Meryl Streep und Anne Hathaway.

0 Kommentare

Lady Gaga wurde unweit der Mailänder Pinakothek Brera gesichtet, wo seit vergangenem Mittwoch einige der spektakulärsten Szenen des Drehorts Mailand für „Der Teufel trägt Prada 2“ gefilmt werden – darunter eine Modenschau der fiktiven Zeitschrift Runway, geleitet von der ikonischen und gefürchteten Miranda Priestly, gespielt von Meryl Streep.

Die Szenen wurden mit rund 600 Statistinnen und Statisten gedreht, berichteten Mailänder Medien.

Strenge Sicherheitsvorkehrungen
Die Sicherheitsvorkehrungen am Set sind sehr streng: Den Statisten wurden die Handys abgenommen, die Geräte ausgeschaltet und in versiegelten Beuteln aufbewahrt. Am Eingang zur Pinacoteca gibt es Metalldetektoren und mehrere Kontrollpunkte.

Anne Hathaway am Set von „Der Teufel trägt Prada 2“ in Mailand
Anne Hathaway am Set von „Der Teufel trägt Prada 2“ in Mailand(Bild: PPS/www.PPS.at)

  Lady Gaga ist derzeit auf Europatournee und wird am 19. und 20. Oktober in der Mailänder Konzerthalle Forum in Assago auftreten. Die beiden Konzerte sind bereits seit Langem ausverkauft.

Priestly kämpft um Karriere
Laut dem Branchenmagazin „Variety“ dreht sich der zweite Teil von „Der Teufel trägt Prada“ um Miranda Priestly (Meryl Streep), die versucht, ihre Karriere im Zeitalter des Niedergangs der traditionellen Printmedien zu retten.

Lesen Sie auch:
Hoppla! Anne Hathaway stürzt am Filmset von „Der Teufel trägt Prada 2“!
Hollywoodstar in Not
Anne Hathaway stürzt bei Dreharbeiten in New York
29.08.2025

Dabei gerät sie in Konflikt mit ihrer ehemaligen Assistentin Emily (Emily Blunt), die mittlerweile eine hochrangige Führungskraft bei einem Luxuskonzern ist – einem wichtigen Werbepartner, auf den Priestly dringend angewiesen ist.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
157.297 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
122.855 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Oberösterreich
Nach Unfalltod von Lucy (15) spricht Beifahrer
119.617 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markierungen am Boden zeigen, wo die 15-jährige Mopedfahrerin in die Wiese geschleudert wurde.
Innenpolitik
„Den Ruf wahren“: Wirt streicht FPÖ den Tisch
1360 mal kommentiert
Der Kärntner Corona-Skeptiker Martin Rutter war zu dem FPÖ-Stammtisch geladen.
Innenpolitik
Neue Steuern? Ein Nachsatz als Sprengsatz
1222 mal kommentiert
Im Wahlkampf stets vehemente Forderungen nach Vermögenssteuern: Andreas Babler
Fußball International
ÖFB-Fußballfest: Marko, jetzt bist du der Größte!
797 mal kommentiert
Marko Arnautovic ist nach einem Viererpack Österreichs bester Torschütze vor Toni Polster – und ...
Mehr Society International
Dreh in Mailand
Lady Gaga am Set von „Der Teufel trägt Prada 2“
Mega-Kurven im Urlaub
Sofía Vergara sorgt bei Fans für Schnappatmung
„Geht gar nichts mehr“
Schock für Gercke: Mit Sportverletzung ins Spital
Klage sorgt für Wirbel
Versteckte Presley 25-Mio.-$-Schmuck vor Fiskus?
Neue Gangster-Komödie
Margot Robbie mit Bradley Cooper in „Ocean‘s“-Film
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf