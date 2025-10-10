Jeder Dritte hört Podcasts – meist nicht zu Ende

IMAS hat von 4. bis 24. Juni 1.023 Personen ab 16 Jahren befragt (Face to Face). „Podcasts sind gekommen, um zu bleiben“, resümiert Forschungsleiter Paul Eiselsberg, aber konsumiert würden sie vor allem nebenbei. Für die meisten stehe Infotainment im Zentrum – 41 Prozent gaben an, Podcasts zu hören, um sich zu informieren, 37 Prozent zur Unterhaltung. Aber auch Entspannung und der Wunsch auf dem Laufenden zu bleiben sind Motive (je 34 Prozent) oder sogar Langeweile (23 Prozent). Für 17 Prozent sind Podcasts „Digital Detox“, weil sie zumindest nicht am Bildschirm sitzen.