Gefälschte Nachricht

Pensionsversicherung warnt vor dreistem SMS-Betrug

Österreich
10.10.2025 13:54
(Bild: ©@mpfotoproducto - stock.adobe.com)

Die Pensionsversicherung (PV) warnt aktuell vor Betrug mit SMS. Die gefälschten SMS geben vor, dass eine neue Mitteilung mit wichtigen Informationen zur Pension vorliegt. Dies dient jedoch lediglich dazu, an persönliche Daten und Kontoinfos zu gelangen. Bitte Vorsicht!

0 Kommentare

Derartige SMS seien aktuell vermehrt im Umlauf, warnt die PV via Aussendung. Über einen in der SMS enthaltenen Link wird auf eine gefälschte Website weitergeleitet, auf der persönliche Daten und Kontoinformationen abgefragt werden.

SMS nicht beachten und Link nicht anklicken
Die PV stellt klar, dass niemals über SMS zu einer Dateneingabe aufgefordert wird und bittet Betroffene nicht auf den Link zu klicken und Daten bekannt zu geben.

So verhalten Sie sich richtig

  • Seien Sie misstrauisch bei unbekannten Absender*innen oder unterdrückten Nummern.

  • Geben Sie niemals persönliche Daten, Bankverbindungen oder Passwörter weiter – die Pensionsversicherung fragt solche Informationen nicht telefonisch ab.

  • Informieren Sie die Pensionsversicherung bei verdächtigen Nachrichten.

  • Melden Sie den Vorfall bei der Polizei oder auf offiziellen Plattformen für Betrugswarnungen (z. B. www.rtr.at).

  • Informieren Sie Familie und Freunde über diese Betrugsmasche.

  • Sollten Sie Zweifel an der Echtheit einer Nachricht haben, zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns direkt über unsere offiziellen Kanäle, bevor Sie antworten. Hier finden Sie alle Kontaktmöglichkeiten: https://www.pv.at/web/service-und-kontakt/kontakt

Daran können Betroffene Fälschungen erkennen:

  • Die angegebene Webadresse, z. B. pv-at.live/verif entspricht nicht der offiziellen Website der PV. Die offizielle Website der Pensionsversicherung lautet https://www.pv.at.

  • Außerdem finden sich im Absender Rechtschreibfehler wie „Österreichische pensionlversicherung“.

