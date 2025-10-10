Pensionsversicherung warnt vor dreistem SMS-Betrug

Seien Sie misstrauisch bei unbekannten Absender*innen oder unterdrückten Nummern.

Geben Sie niemals persönliche Daten, Bankverbindungen oder Passwörter weiter – die Pensionsversicherung fragt solche Informationen nicht telefonisch ab.

Informieren Sie die Pensionsversicherung bei verdächtigen Nachrichten.

Melden Sie den Vorfall bei der Polizei oder auf offiziellen Plattformen für Betrugswarnungen (z. B. www.rtr.at).

Informieren Sie Familie und Freunde über diese Betrugsmasche.