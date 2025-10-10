Vinicius Jr.: Stress um Affäre und Feuer im Keller

Was lief da zwischen Vinicius Junior und Day Magalhaes? Nachdem der Real-Superstar zuletzt mit der Moderatorin Virgina Fonseca geturtelt und noch am Montag ein gemeinsames Video gepostet hatte, veröffentlichte das Model Magalhaes Chat-Nachrichten, die nahelegen, dass der Brasilianer seine Freundin betrogen hatte. Außerdem beschäftigt den Torjäger ein Brand in seiner Villa in Madrid.
Seit Mai sollen Vinicius und Magalhaes in Kontakt stehen und seither immer wieder miteinander schreiben. Wie die Brasilianerin laut der englischen „Daily Mail“ nun selbst offenbarte, habe sie sich mehrmals mit dem Stürmer getroffen – selbst, nachdem dieser bereits Fonseca kennengelernt hatte.
Die meinte am Donnerstag auf die Enthüllung angesprochen: „Vini und ich lernten uns gerade kennen, wir hatten nichts Ernstes, aber jetzt haben wir gar nichts mehr. Weder etwas Unernstes noch etwas Ernstes.“ Waren die Nachrichten mit Magalhaes der Grund dafür.
„Habe sie enttäuscht“
Auch Vinicius selbst äußerte sich bereits zu den Vorwürfen, auf Instagram meinte der 25-Jährige: „Obwohl wir noch kein offizielles Paar waren, gab es eine aufrichtige Verbindung zwischen uns. Ich schäme mich nicht zuzugeben, dass ich nachlässig war, dass ich nicht bestmöglich reagiert habe und dass ich sie enttäuscht habe.“ Er wolle sich öffentlich und von ganzem Herzen entschuldigen, denn er habe verstanden, dass eine echte Beziehung nur dann existiert, wenn Respekt, Vertrauen und Transparenz vorhanden sind.
Feuer im Keller
Neben dem Stress in der Liebe beschäftigt Vinicius noch ein anderes Thema: Im Haus des Star-Kickers brach am Donnerstag Feuer aus. Offenbar hatte die Zwischendecke der Sauna im Keller in Folge eines elektrischen Defekts Feuer gefangen. Der Feuerwehr sei es gelungen, die Flammen rasch unter Kontrolle zu bringen, heißt es aus Madrid.
