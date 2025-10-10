Vinicius Jr.: Stress um Affäre und Feuer im Keller

„Habe sie enttäuscht“

Auch Vinicius selbst äußerte sich bereits zu den Vorwürfen, auf Instagram meinte der 25-Jährige: „Obwohl wir noch kein offizielles Paar waren, gab es eine aufrichtige Verbindung zwischen uns. Ich schäme mich nicht zuzugeben, dass ich nachlässig war, dass ich nicht bestmöglich reagiert habe und dass ich sie enttäuscht habe.“ Er wolle sich öffentlich und von ganzem Herzen entschuldigen, denn er habe verstanden, dass eine echte Beziehung nur dann existiert, wenn Respekt, Vertrauen und Transparenz vorhanden sind.