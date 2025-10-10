Vorteilswelt
Beachvolleyball

Klinger-Schwestern in Newport Beach in K.o.-Phase

Sport-Mix
10.10.2025 13:22
Dorina und Ronja Klinger
Dorina und Ronja Klinger(Bild: GEPA)

Die Schwestern Dorina und Ronja Klinger haben in Newport Beach in Kalifornien beim Elite-16-Turnier der Beach-Volleyballerinnen mit zwei Siegen und einer Niederlage die K.o.-Phase erreicht. Nach einem 2:0 (15,16) gegen die Deutschen Sandra Ittlinger/Anna-Lena Grüne und einem 2:0 (16,18) gegen Morgan und Alaina Chacon unterlagen die Steirerinnen deren US-Landsleuten Kristen Nuss/Taryn Brasher 0:2 (-14,-14).

0 Kommentare

  In der Runde der letzten 12 des bis Samstag laufenden Turniers spielt das ÖVV-Duo Freitagabend (MESZ) gegen die US-Amerikanerinnen Hailey Harward/Molly Phillips um den Einzug ins ebenfalls für Freitag (Ortszeit) angesetzte Viertelfinale.

WM-Gruppengegner
Klinger/Klinger haben in dieser Woche zudem ihre WM-Gruppengegner erfahren. Ab 14. November in Adelaide geht es gegen die Schweizerinnen Anouk und Zoe Verge-Depre, die Australierinnen Elizabeth Alchin/Georgie Johnson und Crismil Paniagua/Julibeth Payano aus der Dominikanischen Republik. Auf Männer-Seite sind bei diesen Titelkämpfen von ÖVV-Seite Timo Hammarberg/Tim Berger und Christoph Dressler/Philipp Waller dabei.

Porträt von krone Sport
krone Sport
