Klinger-Schwestern in Newport Beach in K.o.-Phase

Die Schwestern Dorina und Ronja Klinger haben in Newport Beach in Kalifornien beim Elite-16-Turnier der Beach-Volleyballerinnen mit zwei Siegen und einer Niederlage die K.o.-Phase erreicht. Nach einem 2:0 (15,16) gegen die Deutschen Sandra Ittlinger/Anna-Lena Grüne und einem 2:0 (16,18) gegen Morgan und Alaina Chacon unterlagen die Steirerinnen deren US-Landsleuten Kristen Nuss/Taryn Brasher 0:2 (-14,-14).