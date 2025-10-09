Literaturnobelpreis geht an László Krasznahorkai

„Literarische Wunder“

„Krasznahorkai ist ein wahrhaft europäischer und ein philosophischer Autor: Gewaltige Visionen einer anderen Welt durchziehen seine Bücher, Heilsversprechen bauen sich auf und stürzen in sich zusammen. In den Ritzen der Melancholie aber nistet der Humor. Ganz so, als würde es sich dabei um den eigentlichen Agenten eines freieren Lebens handeln“, hatte die Jury 2021 die Zuerkennung des Österreichischen Staatspreises begründet. „Jedes seiner Bücher ist ein literarisches Wunder“, sagte die damalige Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) bei der Ehrung in Salzburg, der „ungarische Europäer“, „ein auf vielen Kontinenten beheimateter Weltbürger“, habe ein „einzigartiges und eigensinniges Werk“ geschaffen, „wohldurchdacht und unnachahmlich“.