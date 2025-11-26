Die Show beginnt, aber… Wo bleibt der „ERNST“?

Komödie ist Tragödie plus Zeit

Nun widmet sich die Theateroffensive rund um Andreas Thaler und Martin Dueller (Regie und Text) der Koexistenz von Tragödie und Komödie – denn im Kern eines jeden Lustspiels liegt die Kunst, durch die exponentielle Steigerung von Katastrophen wahre Lachsalven beim Publikum auszulösen. „Das ist eine Komödie“, verspricht „a.c.m.e,-“ über die Uraufführungsproduktion „Ernst“: „Ein Stück darüber, wo der Ernst des Lebens steckt – und warum niemand damit gerechnet hat.“