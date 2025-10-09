Nominierte Vielfalt vom Epos bis zum Gedichtband

101 Titel von 58 Verlagen (30 aus Österreich, 24 aus Deutschland und vier aus der Schweiz) waren für den Österreichischen Buchpreis und den Debütpreis 2025 aus den Bereichen Belletristik, Lyrik, Drama und Essay eingereicht worden. Die Jury setzt sich heuer aus der Leiterin des Literaturressorts im ORF-TV Katja Gasser, dem Literaturwissenschafter und Autor Stefan Kutzenberger, der Autorin Theresia Prammer, der Buchhändlerin Ulla Remmer und dem Autor Franz Schuh zusammen.