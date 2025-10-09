Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Österr. Buchpreis

Nominierte Vielfalt vom Epos bis zum Gedichtband

Kultur
09.10.2025 11:10
Herausragende Literatur: Der Österreichische Buchpreis wird dieses Jahr zum zehnten Mal ...
Herausragende Literatur: Der Österreichische Buchpreis wird dieses Jahr zum zehnten Mal vergeben.(Bild: GEORG HOCHMUTH / APA / picturedesk.com)

Auf der Shortlist zum Österreichischen Buchpreises finden sich auch 2025 viele prominente Namen – von Dimitré Dinev über Monika Helfer bis zu Marlene Streeruwitz. Die Preisvergabe ist am 10. November.

0 Kommentare

Monika Helfer, Marlene Streeruwitz, Verena Stauffer, Dimitré Dinev und Martin Prinz haben es in die Endrunde für den Österreichischen Buchpreis 2025 geschafft. Sie stehen mit ihren jüngsten Büchern auf der am Donnerstag bekannt gegebenen Shortlist. Chancen auf den Debütpreis haben Anna Maschik, Michèle Yves Pauty und Miriam Unterthiner. Die Preisgala findet am 10. November statt.

101 Titel von 58 Verlagen (30 aus Österreich, 24 aus Deutschland und vier aus der Schweiz) waren für den Österreichischen Buchpreis und den Debütpreis 2025 aus den Bereichen Belletristik, Lyrik, Drama und Essay eingereicht worden. Die Jury setzt sich heuer aus der Leiterin des Literaturressorts im ORF-TV Katja Gasser, dem Literaturwissenschafter und Autor Stefan Kutzenberger, der Autorin Theresia Prammer, der Buchhändlerin Ulla Remmer und dem Autor Franz Schuh zusammen.

vom 1150-Seiten-Roman bis zum experimentellen Gedichtband

Sie entschieden sich für Dinevs 1150-Seiten-Roman „Zeit der Mutigen“, ein Opus magnum über Gewalt und Unterdrückung, Liebe und Magie, Tod und Leben, Helfers 750-seitige, unter dem Titel „Wie die Welt weiterging“ erschienene Sammlung von 365 „Geschichten für jeden Tag“ des Jahres und den New York Roman „Auflösungen.“ von Marlene Streeruwitz, die über eine Wiener Lyrikerin auf Gastsemester im Big Apple geschrieben hat.

Lesen Sie auch:
Zwei wirklich gute Freunde: Michael Köhlmeier und Robert Dornhelm
Dornhelm und Köhlmeier
„Die Wirklichkeit geht durch den Kopf des Autors“
17.09.2025

In „Die letzten Tage“ hat Martin Prinz anhand von Volksgerichtakten das NS-Mordregime im Semmeringgebiet im April 1945 rekonstruiert und dabei den grausigen Mechanismus von sprachlicher Distanzierung aufgezeigt. Die größte Überraschung auf der Shortlist ist der Gedichtband „Kiki Beach“ von Verena Stauffer, ein experimenteller Text, der von der griechischen Mythologie zum modernen Digitalzeitalter und wieder zurück springt.

Inhaltliche Tiefe, erzählerische Qualität
„Die Shortlist des Österreichischen Buchpreises macht einmal mehr sichtbar, wie vielfältig und kraftvoll die heimische Literatur ist“, wurde Benedikt Föger, Präsident des Hauptverbandes des Österreichischen Buchhandels, in einer Aussendung zitiert. „Die nominierten Werke stehen für sprachliche Originalität, inhaltliche Tiefe und große erzählerische Qualität. Sie zeigen, dass die österreichische Literaturszene sowohl mit etablierten Stimmen als auch mit neuen Handschriften überzeugt.“

Der zum zehnten Mal vergebene Preis wird vom Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport (BMWKMS), dem Hauptverband des Österreichischen Buchhandels (HBV) und der Arbeiterkammer Wien (AK) ausgerichtet. Der Österreichische Buchpreis ist mit 20.000 Euro dotiert, der Debütpreis mit 10.000 Euro. Allen, die es auf die Shortlists geschafft haben, sind zumindest 2.500 Euro sicher.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Wächst im Rekordtempo
Vagabund-Planet verschlingt pro Sekunde 6 Mrd. t
Fund in der Türkei
7000 Jahre alte menschliche Fußabdrücke entdeckt
Optisches Phänomen
Spektakulärer Halo um Sonne lässt Menschen staunen
Krone Plus Logo
Kostet nur 6000 Dollar
Wieso dieser Billig-Roboter eine Mogelpackung ist
Krone Plus Logo
Kathastrophen-Krabbler
Wie dieser Cyborg-Käfer Menschenleben retten soll
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Beliebtes Skigebiet führt Limit bei Tickets ein
135.998 mal gelesen
Der Blick auf den Passo Grosso wird künftig für weniger Skiurlauber möglich sein – künftig gilt ...
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
135.489 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
128.816 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Oberösterreich
Posten-Causa: Wöginger kommt mit Diversion davon
1627 mal kommentiert
ÖVP-Klubobmann Wöginger nahm das Diversionsangebot am Dienstag an. 
Tierecke News
EU-Parlament verbietet „Veggie-Burger“
1324 mal kommentiert
Jetzt wird’s wirklich kurios in der EU: Wer künftig einen Veggie-Burger oder ein ...
Innenpolitik
Regierung beschließt Aus für Klebevignette
1163 mal kommentiert
Mehr Kultur
Österr. Buchpreis
Nominierte Vielfalt vom Epos bis zum Gedichtband
Mürzzuschlag
Im kunsthaus muerz startet eine neue Musik-Ära
Musical-Uraufführung
Maria Theresia, die neue Kaiserin der Popkultur
Line-Up-Update
Neue Superstars für das Frequency Festival 2026
„Krone“ vor Ort
Julia Koschitz: Wärmflasche bei Dreh im Innviertel
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf