Ein Käfig voller Narren flattert auf die Seebühne

Auf der Seebühne in Mörbisch wird es kommenden Sommer flatterhaft. Generalintendant Alfons Haider bringt als nächsten Musicalklassiker „Ein Käfig voller Narren“ auf die gigantische Bühne im Neusiedlersee – mit sich selbst in der Hauptrolle der Zaza. An seiner Seite Bühnenehemann Georges, gespielt von Mark Seibert. Jetzt wurde das Team für die Großproduktion in Wien bei ganz und gar nicht sommerlichen Temperaturen präsentiert. Premiere ist am 16. Juli 2026.