Fußballer kollidiert mit Werbebande – Genickbruch!

Unschöne Szenen in Chinas zweitklassiger League One: Bei der 1:2-Niederlage seines Klubs Guangxi Pingguo Haliao FC gegen Chongqing Tongliang Long FC am Sonntag krachte Samuel Asamoah nach einem Schubser seines Gegenspielers Zhang Zhixiong mit dem Kopf gegen eine Werbebande. Ein folgenschwerer Zusammenstoß – der 31-Jährige zog sich einen Genickbruch und Nervenschäden zu.