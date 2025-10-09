Vorteilswelt
Radikaler Buzz-Cut

Timothée Chalamet zeigt seine neue Schock-Frisur

Society International
09.10.2025 10:56
Das prominente Paar wurde beim American League Division Series Game im Yankee Stadium gesichtet ...
Das prominente Paar wurde beim American League Division Series Game im Yankee Stadium gesichtet – und präsentierte sich dabei in bester Stimmung.(Bild: AFP/ISHIKA SAMANT)

Schauspieler Timothée Chalamet (29) und seine Freundin Kylie Jenner (28) sorgten am Mittwochabend bei einem Baseballspiel der New York Yankees gegen die Toronto Blue Jays für Aufsehen. Es war das erste Mal, dass sich der Schauspieler öffentlich mit seinem neuen Buzz-Cut gezeigt hat!

Der Star aus „Dune: Part Two“ und „A Complete Unknown“ hat seine berühmten Wuschel-Locken komplett abrasiert. Beim Yankees-Spiel zeigte er sich nun erstmals öffentlich mit seinem rasierten Kopf.

Der Schauspieler trug eine übergroße Yankees-Bomberjacke und feuerte sein Team mit sichtlicher Begeisterung an. Immer wieder nahm er seine Baseballkappe ab – und offenbarte damit den drastischen Haarschnitt.

Chalamet zeigte sich im Stadion mit und ohne Baseballkappe.
Chalamet zeigte sich im Stadion mit und ohne Baseballkappe.(Bild: AP/Yuki Iwamura)

Kylie Jenner mit versteckter Liebesbotschaft
An seiner Seite: Kylie Jenner, die ebenfalls mit einem auffälligen Outfit für Gesprächsstoff sorgte. Die Unternehmerin erschien in einer Bomberjacke, auf der deutlich der Schriftzug „Marty Supreme“ zu lesen war – eine Anspielung auf Chalamets gleichnamiges Filmprojekt.

(Bild: AFP/ISHIKA SAMANT)

Chalamet hatte dieselbe Jacke bereits in einem Video getragen, das er am Dienstag auf Instagram veröffentlichte. Darin offenbarte er zum ersten Mal seine neue Frisur.

Kylie stibitzte für ihr Date die „Marty Supreme“-Jacke von Chalamet.
Kylie stibitzte für ihr Date die „Marty Supreme“-Jacke von Chalamet.(Bild: www.instagram.com/tchalamet)

Hintergrund zum neuen Look
Warum der Schauspieler seine Haare abrasiert hat, ist bisher nicht offiziell bestätigt. Branchenmedien spekulieren, dass die Veränderung mit seiner Arbeit an „Marty Supreme“ oder den Dreharbeiten für „Dune: Part Three“ in Zusammenhang stehen könnte.

Im Mai jubelte Chalamet noch mit voller Haarpracht.
Im Mai jubelte Chalamet noch mit voller Haarpracht.(Bild: AP/Frank Franklin II)
Besonders verliebt sind die Fans aber in seine Wuschel-Locken.
Besonders verliebt sind die Fans aber in seine Wuschel-Locken.(Bild: APA/AFP/Michael TRAN)

Schon im Sommer wurde Chalamet mehrfach mit Kopfbedeckungen fotografiert, die darauf hindeuteten, dass sich unter Mütze und Bandana bereits kein volles Haar mehr verbarg.

Promi-Paar zwischen Glamour und Alltag
Timothée Chalamet und Kylie Jenner, die seit rund einem Jahr als Paar gelten, werden immer wieder bei Sportveranstaltungen in New York gesehen. Das Spiel endete zwar mit einem 5:2-Sieg für die Toronto Blue Jays, doch das öffentliche Auftreten der beiden sorgte für die eigentliche Schlagzeile des Abends.

