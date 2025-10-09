Timothée Chalamet zeigt seine neue Schock-Frisur

Schauspieler Timothée Chalamet (29) und seine Freundin Kylie Jenner (28) sorgten am Mittwochabend bei einem Baseballspiel der New York Yankees gegen die Toronto Blue Jays für Aufsehen. Es war das erste Mal, dass sich der Schauspieler öffentlich mit seinem neuen Buzz-Cut gezeigt hat!
Der Star aus „Dune: Part Two“ und „A Complete Unknown“ hat seine berühmten Wuschel-Locken komplett abrasiert. Beim Yankees-Spiel zeigte er sich nun erstmals öffentlich mit seinem rasierten Kopf.
Der Schauspieler trug eine übergroße Yankees-Bomberjacke und feuerte sein Team mit sichtlicher Begeisterung an. Immer wieder nahm er seine Baseballkappe ab – und offenbarte damit den drastischen Haarschnitt.
Kylie Jenner mit versteckter Liebesbotschaft
An seiner Seite: Kylie Jenner, die ebenfalls mit einem auffälligen Outfit für Gesprächsstoff sorgte. Die Unternehmerin erschien in einer Bomberjacke, auf der deutlich der Schriftzug „Marty Supreme“ zu lesen war – eine Anspielung auf Chalamets gleichnamiges Filmprojekt.
Chalamet hatte dieselbe Jacke bereits in einem Video getragen, das er am Dienstag auf Instagram veröffentlichte. Darin offenbarte er zum ersten Mal seine neue Frisur.
Hintergrund zum neuen Look
Warum der Schauspieler seine Haare abrasiert hat, ist bisher nicht offiziell bestätigt. Branchenmedien spekulieren, dass die Veränderung mit seiner Arbeit an „Marty Supreme“ oder den Dreharbeiten für „Dune: Part Three“ in Zusammenhang stehen könnte.
Schon im Sommer wurde Chalamet mehrfach mit Kopfbedeckungen fotografiert, die darauf hindeuteten, dass sich unter Mütze und Bandana bereits kein volles Haar mehr verbarg.
Promi-Paar zwischen Glamour und Alltag
Timothée Chalamet und Kylie Jenner, die seit rund einem Jahr als Paar gelten, werden immer wieder bei Sportveranstaltungen in New York gesehen. Das Spiel endete zwar mit einem 5:2-Sieg für die Toronto Blue Jays, doch das öffentliche Auftreten der beiden sorgte für die eigentliche Schlagzeile des Abends.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.