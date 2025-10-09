Schock: Bürgermeister (60) überraschend gestorben

„Als Chef lebte er Zusammenhalt, förderte Gemeinschaft und stellte stets das Wir über das Ich. Als Bürgermeister begeisterte er das Gemeindeteam mit Wertschätzung und echter Menschlichkeit. Seine Tür stand immer offen, seine Zeit und sein Herz gehörten den Menschen“, schreibt die Gemeinde in einer Stellungnahme zum überraschenden Tod des Langzeitbürgermeisters.