Schock: Bürgermeister (60) überraschend gestorben

Die oberösterreichische Gemeinde Krenglbach trägt Trauer. Am Mittwoch ist der langjährige Bürgermeister Manfred Zeismann (60) überraschend gestorben. Der SPÖ-Politiker war seit 2011 Ortschef. Die Amtsgeschäfte übernimmt vorerst sein Stellvertreter Andreas Wörgetter.
„Als Chef lebte er Zusammenhalt, förderte Gemeinschaft und stellte stets das Wir über das Ich. Als Bürgermeister begeisterte er das Gemeindeteam mit Wertschätzung und echter Menschlichkeit. Seine Tür stand immer offen, seine Zeit und sein Herz gehörten den Menschen“, schreibt die Gemeinde in einer Stellungnahme zum überraschenden Tod des Langzeitbürgermeisters.
Hinterlässt eine Tochter
Der SPÖ-Politiker war seit 2003 in der Gemeindepolitik tätig, seit dem 30. Jänner 2011 war er als Bürgermeister der 3260-Seelengemeinde im Bezirk Wels-Land aktiv. Er hinterlässt seine Frau und eine Tochter.
Die Amtsgeschäfte wird vorerst sein Parteikollege Andreas Wörgetter übernehmen, der erst seit drei Monaten Vize-Ortschef ist.
Kommentare
