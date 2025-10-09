Jungbauern: „Die Überwindung war anfangs groß!“

Die anziehendsten Seiten der Landwirtschaft: 24 Jungbauern und Jungbäuerinnen sind ausgezogen, um ihren Beruf in Szene zu setzen. Die jungen Bauern und Bäuerinnen wollen nämlich zeigen, dass sie neben ihrer wichtigen Aufgabe – der Versorgung von Menschen – auch mit Sex-Appeal punkten können.