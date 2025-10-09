Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Super Recognizer:

Diese Polizisten erkennen jedes einzelne Gesicht

Österreich
09.10.2025 06:00
Mögliche Verdächtige im Blick: Vor allem bei Fahndungen wird die Gruppe künftig eingesetzt.
Mögliche Verdächtige im Blick: Vor allem bei Fahndungen wird die Gruppe künftig eingesetzt.(Bild: Krone KREATIV/Max Slovencik/APA/picturedesk.com, BMI)

Seit 1. Oktober bringen in Vorarlberg und Niederösterreich Polizeibeamte mit speziellen Fähigkeiten ihre Expertise ins Spiel. Ihr Ziel: Gesuchte Menschen auf der Straße und bei Veranstaltungen wiederzuerkennen. Das Modell mit internationalen Vorbildern geht bis Ende Februar in eine Probephase. 

0 Kommentare

Ein Polizist sichert den Eingangsbereich zu einem Großkonzert ab. Tausende Menschen ziehen an ihm vorbei. Ob unter den Tausenden aber vielleicht auch ein gesuchter Krimineller ist, weiß er im Normalfall nicht. Geht es nach der Polizei, soll sich das ab sofort ändern. Wie etwa in Berlin, München oder im Schweizer St. Gallen schon üblich, werden nun sogenannte Super Recognizer eingesetzt. Jene haben eine überdurchschnittliche Fähigkeit, Gesichter – ob von Kriminellen oder Vermissten – wiederzuerkennen. 

Auch bei Vermisstenfällen, wie etwa jenem um die seit 2018 verschwundene Jenni Scharinger, ...
Auch bei Vermisstenfällen, wie etwa jenem um die seit 2018 verschwundene Jenni Scharinger, können künftig „Super Recognizer“ einen wertvollen Beitrag leisten.(Bild: Krone KREATIV/Martina Prewein, LPD Wien)

Nur ein bis drei Prozent der Menschen haben Begabung
Es ist eine Fähigkeit, die nur ein bis drei Prozent der Bevölkerung besitzen, erklärt Franz Ruf, Generaldirektor für öffentliche Sicherheit, gegenüber der „Krone“. Auf das neue Projekt ist er stolz. 883 Beamte aus Niederösterreich und 401 aus Vorarlberg meldeten sich freiwillig, um an Testungen teilzunehmen, 903 Polizistinnen und Polizisten aus allen Bereichen hätten die Testungen schon zum Großteil absolviert, so Bundeskriminalamts-Direktor Andreas Holzer. 

Zitat Icon

Wir haben 33.000 Polizeibedienstete in ganz Österreich. Wenn ein bis drei Prozent jene herausragende Fähigkeit besitzen, wäre großes Potenzial da.

Andreas Holzer, Bundeskriminalamts-Direktor

Bild: Birbaumer Christof

Elf Vorarlberger, 19 Niederösterreich ab sofort im Dienst
Übrig blieben 30 „Super Recognizer“. Ohne, dass sie wussten, es zu können, werden sie künftig neben ihrem regulären Dienst Fahndungsfotos sichten, auch bei Konzerten, Fußballspielen und Demos eingesetzt werden können sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln und an Bahnhöfen. Auch auf Social Media können die Beamten angesetzt werden. Die elf Vorarlberger und 19 Niederösterreicher sollen immer dann Alarm schlagen, wenn sie ein Gesicht wiedererkennen. 

„Super Recognizer“ bekommen regelmäßig Fahndungsfotos – etwa von Bankomatsprengern – vorgelegt. ...
„Super Recognizer“ bekommen regelmäßig Fahndungsfotos – etwa von Bankomatsprengern – vorgelegt. Um sie auf der Straße wiederzuerkennen.(Bild: Krone KREATIV/Fahndungsfotos sind Bundeskriminalamt und Bankomatfoto LPD NÖ)

Schweizer Ergebnisse sind beeindruckend
Die internationalen Vorbilder stimmen die Polizei, die nun bis Ende Februar einen Probebetrieb durchführt, positiv. Ein Jahr Probebetrieb in St. Gallen führte immerhin zu mehr als 300 Ermittlungsansätzen, 60 davon führten zu Geständnissen der Verdächtigen. Man gelte jedoch nicht automatisch als schuldig, wenn ein  „Super Recognizer“ eine Person erkenne, gibt Franz Ruf Entwarnung. Werde ein Gesicht erkannt, werde auch weiterhin ganz normal polizeilich ermittelt. 

Zitat Icon

Die Letztverantwortung liegt immer beim Menschen und bei den Ermittlern. Die Fähigkeit kann jedoch großflächig und in vielen Bereichen als Unterstützung eingesetzt werden. 

Franz Ruf, Generaldirektor für öffentliche Sicherheit

Bild: LPD OÖ/Michael Dietrich

Polizei gibt kein zusätzliches Budget dafür aus
Dennoch könnte der Schritt der Polizei enorm bei Fahndungseinsätzen, Observierungen oder auch bei illegalen Aufenthalten helfen. Die menschliche Komponente sei sehr wertvoll – und gleichzeitig kostenlos. Das Testverfahren – entwickelt und durchgeführt von Professor Meike Ramon –  wurde der Polizei kostenlos angeboten. Und da die Beamten sowieso schon in ihren Direktionen tätig sind, müsse auch kein zusätzliches Geld ausgegeben werden. Was man sich erhoffe? Dass, so Andreas Holzer, das neue Anwendungsgebiet ab Ende Februar auf ganz Österreich ausgerollt werden kann. 

Porträt von Stefan Steinkogler
Stefan Steinkogler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Deutschland können Migrantinnen und Migranten künftig frühestens nach fünf Jahren die ...
Linke stimmten dagegen
Bundestag streicht beschleunigte Einbürgerung
Die deutsche und bayerische Regierung haben Gesetze beschlossen, die den Abschuss von Drohnen ...
„Abwehr einer Gefahr“
Gesetz für Drohnen-Abschüsse in Deutschland durch
Der Strafprozess gegen Maja T. in Ungarn geht im Jänner 2026 weiter.
Nazis attackiert?
Prozess gegen Maja T. in Ungarn auf Jänner vertagt
In Paderborn hat ein 25-Jähriger eine Schülerin in einem Berufskolleg mit einem Messer ...
Alarm an Berufskolleg
Mitschüler stach auf Schülerin in Deutschland ein
Die deutsche Autoindustrie (im Bild Autos vom BMW) kommt nicht aus der Krise.
Krise in Autobranche
Deutsche Ministerin: Hilfe nur gegen Jobgarantie
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Beliebtes Skigebiet führt Limit bei Tickets ein
135.984 mal gelesen
Der Blick auf den Passo Grosso wird künftig für weniger Skiurlauber möglich sein – künftig gilt ...
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
135.105 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
126.355 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Oberösterreich
Posten-Causa: Wöginger kommt mit Diversion davon
1635 mal kommentiert
ÖVP-Klubobmann Wöginger nahm das Diversionsangebot am Dienstag an. 
Tierecke News
EU-Parlament verbietet „Veggie-Burger“
1305 mal kommentiert
Jetzt wird’s wirklich kurios in der EU: Wer künftig einen Veggie-Burger oder ein ...
Innenpolitik
Regierung beschließt Aus für Klebevignette
1146 mal kommentiert
Mehr Österreich
Gefälligkeitsattest?
Fall Waltraud: Nun Ermittlungen gegen Psychiater
Zeppezauerhaus
Helfer packen bei Untersberg-Hütte kräftig mit an
Kritik der Grünen
Schock nach Deal um Gemeindewohnungen
Super Recognizer:
Diese Polizisten erkennen jedes einzelne Gesicht
Kritik an Rettung
Länder-Streit: Ungarn versöhnt sich mit Doskozil
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf