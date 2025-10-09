Diese Polizisten erkennen jedes einzelne Gesicht

Polizei gibt kein zusätzliches Budget dafür aus

Dennoch könnte der Schritt der Polizei enorm bei Fahndungseinsätzen, Observierungen oder auch bei illegalen Aufenthalten helfen. Die menschliche Komponente sei sehr wertvoll – und gleichzeitig kostenlos. Das Testverfahren – entwickelt und durchgeführt von Professor Meike Ramon – wurde der Polizei kostenlos angeboten. Und da die Beamten sowieso schon in ihren Direktionen tätig sind, müsse auch kein zusätzliches Geld ausgegeben werden. Was man sich erhoffe? Dass, so Andreas Holzer, das neue Anwendungsgebiet ab Ende Februar auf ganz Österreich ausgerollt werden kann.