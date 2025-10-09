Saoirse Ronan wird Linda McCartney spielen

Jeder Film zeigt eine andere Perspektive

Mendes („American Beauty“, „1917“), der unter anderem die James-Bond-Filme „Skyfall“ und“Spectre“ inszenierte, will die verschiedenen Filme jeweils aus der Sicht eines der vier Musiker erzählen. Das Quartett aus Liverpool hatte in den 1960er Jahren mit Hits wie „Let It Be“, „Help“ und „Yesterday“ weltweite Begeisterung ausgelöst – die „Beatlemania“. 1970 trennten sich die Musiker.