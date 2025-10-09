Agrana verzeichnet deutlichen Gewinneinbruch

Der Frucht-, Stärke- und Zuckerkonzern Agrana hat im ersten Halbjahr 2025/26 angesichts niedriger Zucker- und Ethanolpreise sowie der Schließung von zwei Zuckerfabriken einen Gewinneinbruch verzeichnet.
Auch die Absatzmengen im Zucker- und Stärkesegment waren rückläufig. Der Konzerngewinn ging von 23,5 Millionen Euro in der Vorjahresperiode auf 1,1 Millionen Euro zurück, der Umsatz sank um 9,1 Prozent auf 1,69 Milliarden Euro, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.
Aufgrund „sehr guter Ergebnisse“ im zweiten Quartal im Geschäftsbereich Food & Beverage Solutions (unter anderem Fruchtzubereitungen für Joghurts) hob Agrana die Jahresprognose aber an und rechnet für das Geschäftsjahr 2025/26 nun „mit einem deutlichen EBIT-Anstieg von plus zehn Prozent bis plus 50 Prozent“.
Aussichten „verhalten“
Die Prognose für das Betriebsergebnis (EBIT) wird mit rund 45 bis 60 Millionen Euro angegeben. Die Geschäftsaussichten der Agrana für die Segmente Stärke und Zucker bleiben weiterhin „verhalten“.
Die börsennotierte Agrana ist bei Endkunden in Österreich vor allem mit ihrer Marke „Wiener Zucker“ bekannt. Der Konzern beschäftigt rund 9000 Mitarbeiter an weltweit 50 Produktionsstandorten.
Kommentare
