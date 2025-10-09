Agrana verzeichnet deutlichen Gewinneinbruch

Auch die Absatzmengen im Zucker- und Stärkesegment waren rückläufig. Der Konzerngewinn ging von 23,5 Millionen Euro in der Vorjahresperiode auf 1,1 Millionen Euro zurück, der Umsatz sank um 9,1 Prozent auf 1,69 Milliarden Euro, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Aufgrund „sehr guter Ergebnisse“ im zweiten Quartal im Geschäftsbereich Food & Beverage Solutions (unter anderem Fruchtzubereitungen für Joghurts) hob Agrana die Jahresprognose aber an und rechnet für das Geschäftsjahr 2025/26 nun „mit einem deutlichen EBIT-Anstieg von plus zehn Prozent bis plus 50 Prozent“.