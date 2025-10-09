Red Bull schnappt sich Schützling von Hirscher

Kristoffersen überreicht Kappe

Auch Henrik Kristoffersen, der seinem Landsmann symbolisch eine RB-Kappe überreichte, meldet sich unter dem Posting zu Wort. Die beiden sind jetzt nicht nur Markenkollegen bei Van Deer, sondern auch bei Red Bull. Man darf gespannt sein, ob die neue Partnerschaft Haugan in der Olympia-Saison Flügel verleiht …