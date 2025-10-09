Red Bull schnappt sich Schützling von Hirscher

Prominenter Neuzugang bei Red Bull: Der Getränke-Riese schnappt sich den Norweger Timon Haugan, der mit Marcel Hirschers Ski-Marke Van Deer im Weltcup an den Start geht.
„Träume werden wahr. Ich bin mehr als aufgeregt, mit Red Bull zusammenzuarbeiten“, verkündet Timon Haugan in seinem jüngsten Instagram-Posting. Dieses zeigt den Technik-Spezialist bereits in der Wäsche des Getränkekonzerns.
Vonn: „Willkommen“
„Willkommen“, schreibt Lindsey Vonn unter den Beitrag des 28-Jährigen. Die 40-jährige Ski-Queen aus den USA wird bereits seit vielen, vielen Jahren von Red Bull gesponsert.
Kristoffersen überreicht Kappe
Auch Henrik Kristoffersen, der seinem Landsmann symbolisch eine RB-Kappe überreichte, meldet sich unter dem Posting zu Wort. Die beiden sind jetzt nicht nur Markenkollegen bei Van Deer, sondern auch bei Red Bull. Man darf gespannt sein, ob die neue Partnerschaft Haugan in der Olympia-Saison Flügel verleiht …
