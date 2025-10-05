Vorteilswelt
„Hart für Mutter“

Victoria Beckham deutet Schmerz um Brooklyn an!

Society International
05.10.2025 17:35
Victoria Beckham bei der Paris Fashion Week – doch Sohn Brooklyn fehlt erneut.
Victoria Beckham bei der Paris Fashion Week – doch Sohn Brooklyn fehlt erneut.(Bild: Gonzalo Fuentes / REUTERS / picturedesk.com)

Sohn Cruz mit grünen Froschschuhen, Töchterchen Harper im rosafarbenen Ballkleid und Romeo im coolen Rockerstyle – als Victoria Beckham in Paris ihre neue Kollektion vorstellte, war ihre Familie wie immer stilvoll an ihrer Seite. Und natürlich auch Ehemann David, der stolz in der Front Row Platz nahm. Doch einer fehlte – wieder einmal: Ihr ältester Sohn Brooklyn (26).

0 Kommentare

In einem neuen Interview ließ die Designerin nun „durch die Blume“ anklingen, dass sie tief unter der familiären Situation leidet – und das, ohne ihren Ältesten überhaupt beim Namen zu nennen.

Als sie im Gespräch mit der „Sunday Times“ auf die legendäre Fehde der Oasis-Brüder Liam und Noel Gallagher angesprochen wurde, reagierte Victoria erstaunlich emotional: „Ich denke, ihre Mutter muss so glücklich sein. Es muss unglaublich hart gewesen sein, wenn die Jungs all die Jahre nicht miteinander gesprochen haben.“

Auf Instagram zeigten sich die Beckhams während der Fashion Week in Paris als eine Einheit – ohne Brooklyn: 

Ein Satz, der nicht zufällig klingt – und für viele Fans wie eine versteckte Botschaft wirkt. Denn seit Monaten brodelt es hinter den Kulissen der Glamour-Familie Beckham. Schon länger gilt das Verhältnis zwischen Victoria und ihrem ältesten Sohn als frostig.

Brooklyn, der heute mit Schauspielerin Nicola Peltz in Los Angeles lebt, soll sich zunehmend von der Familie distanziert haben. Er fehlte sowohl bei Davids 50. Geburtstag als auch bei Victorias gefeierter Paris Fashion Week Show – ein stilles, aber deutliches Zeichen. Denn der Beckham-Clan marschiert normalerweise geschlossen an!

Hintergrund sollen Spannungen zwischen Nicola und Victoria sein, die bereits vor der Hochzeit 2022 begannen. Streit um die Planung, Eitelkeiten und verletzte Gefühle sollen den Familienfrieden erschüttert haben – und Brooklyn steht seitdem fest an der Seite seiner Frau.

In dem Interview spricht Victoria Beckham liebevoll über Harper (14), die „eine kleine Mini-Me“ sei, und über Cruz (20) und Romeo (23), die regelmäßig zu Hause ein und aus gehen. Doch der eine Name fehlt: Brooklyn.

Papa David und Bruder Romeo an ihrer Seite – Harper strahlt in Rosa. Ob auch sie nichts mehr von ...
Papa David und Bruder Romeo an ihrer Seite – Harper strahlt in Rosa. Ob auch sie nichts mehr von Bruder Brooklyn hört?(Bild: CYRIL PECQUENARD / Action Press/Sipa / picturedesk.com)
Cruz setzt in Paris modisch auf Rebellion – und privat auf Abstand: Auf Instagram folgt er ...
Cruz setzt in Paris modisch auf Rebellion – und privat auf Abstand: Auf Instagram folgt er Bruder Brooklyn nicht mehr.(Bild: CYRIL PECQUENARD / Action Press/Sipa / picturedesk.com)

Dieses Schweigen wiegt schwer. Und ihre Worte über die Gallagher-Brüder – über Mütter, die jahrelange Brüche zwischen ihren Söhnen ertragen mussten – klingen plötzlich wie eine persönliche Beichte. „Als Mutter muss das so hart gewesen sein“, sagt sie – und viele fragen sich: Spricht sie da wirklich nur über die Gallaghers?

„Muss hart für die Mutter gewesen sein …“ – Victoria Beckham deutet Schmerz über Brooklyn an
„Muss hart für die Mutter gewesen sein …“ – Victoria Beckham deutet Schmerz über Brooklyn an(Bild: CYRIL PECQUENARD / Action Press/Sipa / picturedesk.com)

Victoria ist tief getroffen, dass Brooklyn am anderen Ende der Welt ein eigenes Leben führt. Trotzdem gibt sie vermutlich, wie jede liebende Mutter, die Hoffnung nicht auf – auf Versöhnung, auf ein Wiedersehen, vielleicht auf eine gemeinsame Zukunft.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
