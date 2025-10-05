Victoria Beckham deutet Schmerz um Brooklyn an!

Dieses Schweigen wiegt schwer. Und ihre Worte über die Gallagher-Brüder – über Mütter, die jahrelange Brüche zwischen ihren Söhnen ertragen mussten – klingen plötzlich wie eine persönliche Beichte. „Als Mutter muss das so hart gewesen sein“, sagt sie – und viele fragen sich: Spricht sie da wirklich nur über die Gallaghers?