Victoria Beckham deutet Schmerz um Brooklyn an!

Sohn Cruz mit grünen Froschschuhen, Töchterchen Harper im rosafarbenen Ballkleid und Romeo im coolen Rockerstyle – als Victoria Beckham in Paris ihre neue Kollektion vorstellte, war ihre Familie wie immer stilvoll an ihrer Seite. Und natürlich auch Ehemann David, der stolz in der Front Row Platz nahm. Doch einer fehlte – wieder einmal: Ihr ältester Sohn Brooklyn (26).
In einem neuen Interview ließ die Designerin nun „durch die Blume“ anklingen, dass sie tief unter der familiären Situation leidet – und das, ohne ihren Ältesten überhaupt beim Namen zu nennen.
Als sie im Gespräch mit der „Sunday Times“ auf die legendäre Fehde der Oasis-Brüder Liam und Noel Gallagher angesprochen wurde, reagierte Victoria erstaunlich emotional: „Ich denke, ihre Mutter muss so glücklich sein. Es muss unglaublich hart gewesen sein, wenn die Jungs all die Jahre nicht miteinander gesprochen haben.“
Auf Instagram zeigten sich die Beckhams während der Fashion Week in Paris als eine Einheit – ohne Brooklyn:
Ein Satz, der nicht zufällig klingt – und für viele Fans wie eine versteckte Botschaft wirkt. Denn seit Monaten brodelt es hinter den Kulissen der Glamour-Familie Beckham. Schon länger gilt das Verhältnis zwischen Victoria und ihrem ältesten Sohn als frostig.
Brooklyn, der heute mit Schauspielerin Nicola Peltz in Los Angeles lebt, soll sich zunehmend von der Familie distanziert haben. Er fehlte sowohl bei Davids 50. Geburtstag als auch bei Victorias gefeierter Paris Fashion Week Show – ein stilles, aber deutliches Zeichen. Denn der Beckham-Clan marschiert normalerweise geschlossen an!
Hintergrund sollen Spannungen zwischen Nicola und Victoria sein, die bereits vor der Hochzeit 2022 begannen. Streit um die Planung, Eitelkeiten und verletzte Gefühle sollen den Familienfrieden erschüttert haben – und Brooklyn steht seitdem fest an der Seite seiner Frau.
In dem Interview spricht Victoria Beckham liebevoll über Harper (14), die „eine kleine Mini-Me“ sei, und über Cruz (20) und Romeo (23), die regelmäßig zu Hause ein und aus gehen. Doch der eine Name fehlt: Brooklyn.
Dieses Schweigen wiegt schwer. Und ihre Worte über die Gallagher-Brüder – über Mütter, die jahrelange Brüche zwischen ihren Söhnen ertragen mussten – klingen plötzlich wie eine persönliche Beichte. „Als Mutter muss das so hart gewesen sein“, sagt sie – und viele fragen sich: Spricht sie da wirklich nur über die Gallaghers?
Victoria ist tief getroffen, dass Brooklyn am anderen Ende der Welt ein eigenes Leben führt. Trotzdem gibt sie vermutlich, wie jede liebende Mutter, die Hoffnung nicht auf – auf Versöhnung, auf ein Wiedersehen, vielleicht auf eine gemeinsame Zukunft.
