Diebesbande hat es auf Kilometertafeln abgesehen

Alle Diebstähle wurden bei der Polizei angezeigt. Die Tafeln dienen als Standortbestimmung bei Pannen oder Unfällen. Ihr Fehlen erschwert laut Holzer Einsätze und stellt somit ein Risiko für die Verkehrssicherheit dar. „Offensichtlich handelt es sich um eine organisierte Diebesband, die die eineinhalb Meter hohen Aluminiumrohre zu Geld macht“, ist Franz Zenz, Leiter des Straßenerhaltungsdiensts überzeugt.