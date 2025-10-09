Vorteilswelt
Wegen Aluminiumrohren

Diebesbande hat es auf Kilometertafeln abgesehen

Steiermark
09.10.2025 11:13
Auf den steirischen Straßen treibt aktuell eine Diebesbande ihr Unwesen.
Auf den steirischen Straßen treibt aktuell eine Diebesbande ihr Unwesen.(Bild: Weeber Heinz)

Ungewöhnlicher Diebstahl in der Steiermark: Diebe haben entlang der Gleichenberger Straße (B66) insgesamt 35 Kilometrierungstafeln gestohlen. Nicht der erste Fall dieser Art in der Grünen Mark.

0 Kommentare

Vor gut zwei Wochen haben Diebe entlang der Kirchbacher Straße (B 73) zwischen dem Hühnerberg und Kirchbach 34 Kilometrierungstafeln gestohlen. Nun schlugen die Kriminellen neuerlich zu: Entlang der B 66 wurden insgesamt 35 Kilometrierungstafeln samt Aluminiumstehern gestohlen. „Mittlerweile beträgt der Schaden über 10.000 Euro“, schüttelt Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ) den Kopf. Betroffen war diesmal der Raum Feldbach, Bad Gleichenberg und Straden.

Kilometrierungstafeln wie diese werden aktuell in der Steiermark gestohlen.
Kilometrierungstafeln wie diese werden aktuell in der Steiermark gestohlen.(Bild: Karner)

Alle Diebstähle wurden bei der Polizei angezeigt. Die Tafeln dienen als Standortbestimmung bei Pannen oder Unfällen. Ihr Fehlen erschwert laut Holzer Einsätze und stellt somit ein Risiko für die Verkehrssicherheit dar. „Offensichtlich handelt es sich um eine organisierte Diebesband, die die eineinhalb Meter hohen Aluminiumrohre zu Geld macht“, ist Franz Zenz, Leiter des Straßenerhaltungsdiensts überzeugt.

Wieder blieben Tafeln, die an Verkehrszeichen oder Gebäuden montiert sind, unangetastet. Verkehrsteilnehmer, die verdächtige Personen beobachten oder vielleicht sogar das Entfernen von Tafeln mitbekommen, sollen sich umgehend an die nächste Polizeiinspektion wenden.

