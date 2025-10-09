Heidi Klum gönnt „Hans und Franz“ etwas Frischluft

Derzeit vergeht fast kein Tag, an dem Heidi Klum nicht mit einem heißen Outfit für Furore sorgt. Auch bei ihrem Auftritt in Berlin standen wieder einmal „Hans“ und „Franz“ im Fokus!
Am Mittwochabend verwandelte sich der Friedrichstadt-Palast in Berlin in eine glitzernde Bühne für zahlreiche Promis. Eine stahl allen aber wieder einmal die Show: Heidi Klum!
„Hans“ und „Franz“ als Blickfang
Nach ihrem Schock-Auftritt in Paris im komplett transparenten Nacktkleid zeigte sich die 52-Jährige bei der Premiere der neuen Grand Show „Blinded by Delight“ zwar fast schon züchtig. Aber eben nur fast.
Denn Heidi wäre nicht Heidi, wenn sie ihren Brüsten am roten Teppich nicht auch dieses Mal reichlich Frischluft gönnen würde. Und so entschied sich die Model-Beauty für ein Kleines Schwarzes mit aufsehenerregendem Dekolleté, das fast bis zum Bauchnabel reichte und „Hans“ und „Franz“ gekonnt in Szene setzte.
Stardesigner als Begleitung
Doch Heidis Dekolleté war längst nicht der einzige Hingucker des Outfits. Denn das schwarze Kleid, das der „GNTM“-Chefin gerade mal über den Schritt reichte, sorgte zudem mit seinen voluminösen Ärmeln für Aufsehen. Zu dem exzentrischen Dress kombinierte Klum schließlich eine schwarze Strumpfhose sowie schwarze High Heels.
Als Begleitung hatte Heidi an diesem Abend übrigens mal nicht ihre Tochter Leni oder Ehemann Tom Kaulitz mitgebracht, sondern US-Designer Jeremy Scott, mit dem Klum eine jahrelange Freundschaft verbindet. Scott, ehemaliger Kreativdirektor bei Moschino, entwarf mehr als 500 Kostüme für die neue Produktion im Friedrichstadt-Palast.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.