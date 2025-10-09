Vorteilswelt
Mega-Dekolleté!

Heidi Klum gönnt „Hans und Franz“ etwas Frischluft

Star-Style
09.10.2025 11:27
Heidi Klum sorgte mit ihrem Outfit mal wieder für Aufsehen.
Heidi Klum sorgte mit ihrem Outfit mal wieder für Aufsehen.(Bild: Christophe Gateau / dpa / picturedesk.com)

Derzeit vergeht fast kein Tag, an dem Heidi Klum nicht mit einem heißen Outfit für Furore sorgt. Auch bei ihrem Auftritt in Berlin standen wieder einmal „Hans“ und „Franz“ im Fokus!

Am Mittwochabend verwandelte sich der Friedrichstadt-Palast in Berlin in eine glitzernde Bühne für zahlreiche Promis. Eine stahl allen aber wieder einmal die Show: Heidi Klum!

„Hans“ und „Franz“ als Blickfang
Nach ihrem Schock-Auftritt in Paris im komplett transparenten Nacktkleid zeigte sich die 52-Jährige bei der Premiere der neuen Grand Show „Blinded by Delight“ zwar fast schon züchtig. Aber eben nur fast.

Heidi Klum zeigte Dekolleté und viel Bein bei ihrem Auftritt in Berlin.
Heidi Klum zeigte Dekolleté und viel Bein bei ihrem Auftritt in Berlin.(Bild: AEDT / Action Press / picturedesk.com)

Denn Heidi wäre nicht Heidi, wenn sie ihren Brüsten am roten Teppich nicht auch dieses Mal reichlich Frischluft gönnen würde. Und so entschied sich die Model-Beauty für ein Kleines Schwarzes mit aufsehenerregendem Dekolleté, das fast bis zum Bauchnabel reichte und „Hans“ und „Franz“ gekonnt in Szene setzte.

Stardesigner als Begleitung
Doch Heidis Dekolleté war längst nicht der einzige Hingucker des Outfits. Denn das schwarze Kleid, das der „GNTM“-Chefin gerade mal über den Schritt reichte, sorgte zudem mit seinen voluminösen Ärmeln für Aufsehen. Zu dem exzentrischen Dress kombinierte Klum schließlich eine schwarze Strumpfhose sowie schwarze High Heels.

Als Begleitung hatte Heidi an diesem Abend übrigens mal nicht ihre Tochter Leni oder Ehemann Tom Kaulitz mitgebracht, sondern US-Designer Jeremy Scott, mit dem Klum eine jahrelange Freundschaft verbindet. Scott, ehemaliger Kreativdirektor bei Moschino, entwarf mehr als 500 Kostüme für die neue Produktion im Friedrichstadt-Palast. 

