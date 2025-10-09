Geräumt und versiegelt
Nach 265 Jahren: Roms ältestes Kaffeehaus schließt
Einst war es ein Treffpunkt von Künstlern und Intellektuellen aus aller Welt, doch nun ist das historische „Antico Caffè Greco“ am Ende. 265 Jahre nach seiner Eröffnung wurde das älteste Kaffeehaus der Ewigen Stadt am Mittwoch von der Polizei zwangsgeräumt und versiegelt.
Der Schließung des Cafés in der eleganten Via Condotti, nur wenige Schritte von der Spanischen Treppe entfernt, ging ein jahrelanger Rechtsstreit voran. Die Schlüssel wurden an die rechtmäßigen Eigentümer, das Israelitische Krankenhaus in Rom, zurückgegeben.
300 Kunstwerke beschlagnahmt
Vor der Schließung waren 300 Werke – darunter Gemälde, Skulpturen und wertvolle Antiquitäten – beschlagnahmt worden. Diese Beschlagnahmung erfolgte, weil der Betreiber laut Staatsanwaltschaft diese Gegenstände unrechtmäßig aus dem ursprünglichen Gebäude entfernt hatte, obwohl sie streng an die Räumlichkeiten des historischen Gebäudes gebunden waren.
Acht Jahre langer Rechtsstreit
Der Streit zwischen den Eigentümern des Gebäudes und den Betreibern des Cafés dauert bereits seit 2017 an. Als der Mietvertrag auslief, machte das Israelitische Krankenhaus sein Recht geltend, die Räumlichkeiten zurückzuerhalten. Nach einem juristischen Tauziehen bestätigte der Kassationsgerichtshof die Beendigung des Mietverhältnisses. Nach mehreren Aufschüben wurde die Räumung schließlich vollzogen.
Damit fällt der Vorhang für eines der historischen Lokale der Hauptstadt. Als Symbol der Kaffeehauskultur des 18. Jahrhunderts war das Caffè Greco ein Treffpunkt für Künstler und Intellektuelle. Es ist eines der ältesten Cafés Italiens, vergleichbar mit dem Caffè Florian in Venedig. Das historische Café zählte illustre Gäste wie Charles Baudelaire, Antonio Canova, James Joyce, Gioachino Rossini, aber auch Sophia Loren, Renato Guttuso und Federico Fellini.
Wiedereröffnung hat für Eigentümer „absolute Priorität“
Für die Eigentümer ist die Geschichte des berühmten Lokals jedoch noch nicht zu Ende. Sie haben die Absicht bekundet, es wiederzueröffnen. „Die absolute Priorität ist die Wiedereröffnung des Caffè Greco“, erklärte der Verwalter des Israelitischen Krankenhauses, Francesco Leozappa. „Wir werden so bald wie möglich mit den Arbeiten beginnen und den Insolvenzplan umsetzen“, sagte er.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.