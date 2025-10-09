Nach 265 Jahren: Roms ältestes Kaffeehaus schließt

Wiedereröffnung hat für Eigentümer „absolute Priorität“

Für die Eigentümer ist die Geschichte des berühmten Lokals jedoch noch nicht zu Ende. Sie haben die Absicht bekundet, es wiederzueröffnen. „Die absolute Priorität ist die Wiedereröffnung des Caffè Greco“, erklärte der Verwalter des Israelitischen Krankenhauses, Francesco Leozappa. „Wir werden so bald wie möglich mit den Arbeiten beginnen und den Insolvenzplan umsetzen“, sagte er.