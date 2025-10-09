Rallye-Weltmeister wechselt in die Super Formula

Der zweimalige Rallye-Weltmeister Kalle Rovanperä wechselt kommende Saison in die japanische Super Formula. Das gab der Toyota-Rennstall des 25-jährigen Finnen bekannt. Rovanperä wurde vor drei Jahren mit 22 jüngster Rallye-Weltmeister, auch 2023 holte er den Titel.
In der heurigen Saison stehen noch drei Läufe aus, Rovanperä hat noch Chancen auf den Gesamtsieg. 2026 wird er aber Rundstreckenrennen bestreiten.
„Nachdem ich in meinem Alter bereits so viel im Rallyesport erreicht habe, begann ich darüber nachzudenken, welche weiteren Möglichkeiten ich haben könnte und welche weiteren Herausforderungen ich annehmen möchte. Ich weiß, dass es für mich als Rallye-Fahrer ein Sprung ins kalte Wasser ist, aber ich freue mich sehr darauf“, sagte Rovanperä.
