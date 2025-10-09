Rallye-Weltmeister wechselt in die Super Formula

„Nachdem ich in meinem Alter bereits so viel im Rallyesport erreicht habe, begann ich darüber nachzudenken, welche weiteren Möglichkeiten ich haben könnte und welche weiteren Herausforderungen ich annehmen möchte. Ich weiß, dass es für mich als Rallye-Fahrer ein Sprung ins kalte Wasser ist, aber ich freue mich sehr darauf“, sagte Rovanperä.