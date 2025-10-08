Keine Steuersenker | Nachsatz als Sprengsatz

Nachsatz als Sprengsatz. Weil im Regierungsprogramm keine neuen Steuern vorgesehen sind, halten sich Babler und Marterbauer da zurück. Beobachter bleiben aber wachsam: Innerlich, ideologisch haben sich die beiden gewiss nicht von neuen Steuern verabschiedet. Gar an Steuersenkungen zu denken – das kommt angesichts der Budgetmisere nicht in Frage, wie Anfang der Woche der Finanzminister auch dem Vorschlag, die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel zu halbieren, eine Absage erteilte. Umso mehr überraschte wenig später der SPÖ-Chef – er möchte sehr wohl über die Mehrwertsteuersenkung diskutieren. Allerdings nicht, ohne hinzuzufügen: Klar sei, dass das nicht ohne Gegenfinanzierung passieren könne. Ein Nachsatz als Sprengsatz!