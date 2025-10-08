Abgeblitzt – dann stalkt Doktor sogar sich selbst

KI-Sexfotos am Schulweg der Tochter platziert

Als dann auch noch ein neuer Lebenspartner an ihrer Seite auftauchte, kündigte sie und brach den Kontakt zu ihrem Chef ab. Mit fatalen Folgen! Der Verschmähte schmiedete einen perfiden Plan: Im Internet suchte der Herr Doktor nach einer Stalking-Anleitung, die den größten Erfolg verspricht. Von GPS-Trackern an den Autos, Droh-E-Mails oder Müllablagerungen vor der Tür bis hin zur Brandstiftung reichte dabei die Palette.