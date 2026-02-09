Auffahrunfall zweier Bims – 13 Leichtverletzte

Einsatz Montagmorgen im Bereich Franz-Jonas-Platz in Wien-Floridsdorf: Zwei Straßenbahnen sind aufeinander aufgefahren, 13 Personen wurden dabei leicht verletzt.
Die Einsatzkräfte wurden kurz nach 8 Uhr alarmiert. Ein Zug der Linie 25 fuhr auf einen in der Station Schlosshofer Straße stehenden Zug der Linie 26 auf. Der Grund für den Unfall werde noch untersucht.
Insgesamt sind 13 Personen leicht verletzt und hospitalisiert worden. Laut ersten Informationen der Berufsrettung reichen die Verletzungen von Abschürfungen bis Prellungen.
„Arbeiten mit Hochdruck“
„Die Einsatzkräfte vor Ort arbeiten mit Hochdruck daran, den Betrieb so rasch wie möglich wieder aufzunehmen. Für die Dauer der Störung empfehlen wir auf die Linien U1, U6, 27A, 31A oder die S-Bahn umzusteigen“, teilt Kathrin Schmidt, Pressesprecherin der Wiener Linie, der „Krone“ mit.
