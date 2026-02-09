Auffahrunfall zweier Bims – 13 Leichtverletzte

„Arbeiten mit Hochdruck“

„Die Einsatzkräfte vor Ort arbeiten mit Hochdruck daran, den Betrieb so rasch wie möglich wieder aufzunehmen. Für die Dauer der Störung empfehlen wir auf die Linien U1, U6, 27A, 31A oder die S-Bahn umzusteigen“, teilt Kathrin Schmidt, Pressesprecherin der Wiener Linie, der „Krone“ mit.