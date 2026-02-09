Vorteilswelt
Einsatz in Wien

Auffahrunfall zweier Bims – 13 Leichtverletzte

Wien
09.02.2026 09:50
Insgesamt musste die Berufsfeuerwehr mit 30 Mann ausrücken.
Insgesamt musste die Berufsfeuerwehr mit 30 Mann ausrücken.(Bild: APA/MANUEL RISS)
Porträt von Martina Münzer-Greier
Porträt von Hannah Tilly
Von Martina Münzer-Greier und Hannah Tilly

Einsatz Montagmorgen im Bereich Franz-Jonas-Platz in Wien-Floridsdorf: Zwei Straßenbahnen sind aufeinander aufgefahren, 13 Personen wurden dabei leicht verletzt.

0 Kommentare

Die Einsatzkräfte wurden kurz nach 8 Uhr alarmiert. Ein Zug der Linie 25 fuhr auf einen in der Station Schlosshofer Straße stehenden Zug der Linie 26 auf. Der Grund für den Unfall werde noch untersucht.

Die Berufsrettung war mit mehreren Teams vor Ort, inklusive der Sondereinsatzgruppe. Auch die ...
Die Berufsrettung war mit mehreren Teams vor Ort, inklusive der Sondereinsatzgruppe. Auch die mobile Leitstelle war vor am Unfallort, um die verletzten Personen zu administrieren.(Bild: APA/MANUEL RISS)
(Bild: APA/MANUEL RISS)

Insgesamt sind 13 Personen leicht verletzt und hospitalisiert worden. Laut ersten Informationen der Berufsrettung reichen die Verletzungen von Abschürfungen bis Prellungen.

„Arbeiten mit Hochdruck“
„Die Einsatzkräfte vor Ort arbeiten mit Hochdruck daran, den Betrieb so rasch wie möglich wieder aufzunehmen. Für die Dauer der Störung empfehlen wir auf die Linien U1, U6, 27A, 31A oder die S-Bahn umzusteigen“, teilt Kathrin Schmidt, Pressesprecherin der Wiener Linie, der „Krone“ mit. 

