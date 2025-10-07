From own party
Combustion engine ban: uprising against von der Leyen
The European People's Party wants to overturn the ban on combustion engines from 2035. EPP leader Manfred Weber addresses the "Krone" in a clear guest commentary. The message is more than clear.
The remarkable guest commentary (see below) reached the "Krone" these days: "Europe is facing important decisions this fall. Whether it's about competitiveness, security or migration - the course that Parliament sets now is crucial for the future of our continent. But while we are debating, the pressure is growing: companies are sounding the alarm and the warning signs of an economic downturn are mounting.
