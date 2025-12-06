Vorteilswelt
Stieß sie um

Aggro-Wildschwein attackierte mehrere Menschen

Ausland
06.12.2025 21:05
Wildschweine sind Allesfresser und gelten als sehr anpassungsfähig (Symbolbild).
Wildschweine sind Allesfresser und gelten als sehr anpassungsfähig (Symbolbild).(Bild: Marco - stock.adobe.com)

Ausgerechnet am Nikolo-Tag hat nicht der Krampus, sondern ein Wildschwein in der rheinland-pfälzischen Kleinstadt Unkel für Angst und Schrecken gesorgt. Teufelswild hat es gleich mehrere Personen umgerannt.

Am Nachmittag klingelten Passanten ununterbrochen bei der Polizei der Stadt, die 5000 Einwohner zählt. „Die Anrufer meldeten ein aggressives und verletztes Wildschwein, das durch die Straßen lief“, schilderte ein Polizeisprecher. Offenbar hatte sich das Borstenvieh zuvor beim Spaziergang verletzt und war entsprechend schlecht gelaunt.

„Das ausgewachsene Tier habe bereits mehrere Passanten angegriffen und diese teilweise umgestoßen“, hieß es von der Polizei weiter. Schließlich rannte das Schwein auf ein umzäuntes Grundstück und saß dort in der Patsche. Die Polizei rückte – mit einem Jäger im Gepäck – an. „Das verletzte Wildtier wurde waidgerecht erlegt“, so die Polizei. Verletzte gebe es glücklicherweise keine zu beklagen.

