Aggro-Wildschwein attackierte mehrere Menschen

„Das ausgewachsene Tier habe bereits mehrere Passanten angegriffen und diese teilweise umgestoßen“, hieß es von der Polizei weiter. Schließlich rannte das Schwein auf ein umzäuntes Grundstück und saß dort in der Patsche. Die Polizei rückte – mit einem Jäger im Gepäck – an. „Das verletzte Wildtier wurde waidgerecht erlegt“, so die Polizei. Verletzte gebe es glücklicherweise keine zu beklagen.