„Natürlich wäre es uns anders lieber gewesen“

Doch nicht nur die Suche nach einem Teamquartier in den USA steht dieser Tage im Fokus. Laut Neuhold wird „konkret“ mit potenziellen Testgegnern verhandelt. Von zwei Testspielen im März soll das erste auswärts und das zweite in Wien stattfinden. Im Vorfeld der WM soll vor der Abreise an den WM-Schauplatz noch ein Test in Wien abgehalten werden. In den USA möchte man sich „mit einer Vorlaufzeit von zehn, 14 Tagen“ samt einem Testspiel auf die Endrunde vorbereiten.