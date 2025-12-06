Lionel Messi gewinnt mit Inter Miami MLS-Finale

Lionel Messi hat mit Inter Miami erstmals den Meistertitel in der Major League Soccer (MLS) gewonnen. In Fort Lauderdale gewannen die favorisierten Gastgeber gegen die Vancouver Whitecaps um Ex-Bayern-Star Thomas Müller ein intensiv geführtes Endspiel um den MLS Cup 3:1 (1:0) und holten vor ca. 21.000 Zuschauern erstmals in ihrer Geschichte die Meisterschaft in der nordamerikanischen Fußball-Profiliga.