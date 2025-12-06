Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sieg gegen Vancouver

Lionel Messi gewinnt mit Inter Miami MLS-Finale

Fußball International
06.12.2025 23:16
Lionel Messi hat erstmals die MLS gewonnen.
Lionel Messi hat erstmals die MLS gewonnen.(Bild: AFP/RICH STORRY)

Lionel Messi hat mit Inter Miami erstmals den Meistertitel in der Major League Soccer (MLS) gewonnen. In Fort Lauderdale gewannen die favorisierten Gastgeber gegen die Vancouver Whitecaps um Ex-Bayern-Star Thomas Müller ein intensiv geführtes Endspiel um den MLS Cup 3:1 (1:0) und holten vor ca. 21.000 Zuschauern erstmals in ihrer Geschichte die Meisterschaft in der nordamerikanischen Fußball-Profiliga.

0 Kommentare

Ein Eigentor von Edier Ocampo (8.) brachte Miami in Führung, für die Vorentscheidung sorgte Messis Weltmeister-Kollege Rodrigo de Paul (71.) nach Vorlage des argentinischen Superstars. Auch den Endstand durch Tadeo Allende (96.) legte Messi auf.

Ali Ahmed gelang der zwischenzeitliche Ausgleich (60.). Mit dem Titel qualifizierte sich Miami für die CONCACAF Champions League.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ausland
Das ist die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt
143.644 mal gelesen
Früher tanzte sie in Salzburg, heute ist die Milliardärin in den USA.
Medien
Nicht nur Israel: Weiterer Ausschluss gefordert
121.607 mal gelesen
Die Ukraine landete beim diesjährigen Song Contest mit der Band Ziferblat und dem Song „Bird of ...
Burgenland
Empörung um gemauertes Hakenkreuz im Unterricht
114.960 mal gelesen
Das fertige Mauerwerk: Das klar erkennbare Zeichen wurde laut Angaben der Schule rasch gemeldet ...
Mehr Fußball International
Sieg gegen Vancouver
Lionel Messi gewinnt mit Inter Miami MLS-Finale
ÖFB-Fans gefordert
Verrückt! 53 WM-Spiele steigen mitten in der Nacht
ÖFB zum WM-Spielplan
„Natürlich wäre es uns anders lieber gewesen“
Triplepack
Ferran Torres schießt Barcelona zu 5:3-Sieg
Premier League
Liverpool verspielt den Sieg in der 96. Minute
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf