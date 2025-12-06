Lionel Messi gewinnt mit Inter Miami MLS-Finale

Lionel Messi hat mit Inter Miami erstmals den Meistertitel in der Major League Soccer (MLS) gewonnen. In Fort Lauderdale gewannen die favorisierten Gastgeber gegen die Vancouver Whitecaps um Ex-Bayern-Star Thomas Müller ein intensiv geführtes Endspiel um den MLS Cup 3:1 (1:0) und holten vor ca. 21.000 Zuschauern erstmals in ihrer Geschichte die Meisterschaft in der nordamerikanischen Fußball-Profiliga.
Ein Eigentor von Edier Ocampo (8.) brachte Miami in Führung, für die Vorentscheidung sorgte Messis Weltmeister-Kollege Rodrigo de Paul (71.) nach Vorlage des argentinischen Superstars. Auch den Endstand durch Tadeo Allende (96.) legte Messi auf.
Ali Ahmed gelang der zwischenzeitliche Ausgleich (60.). Mit dem Titel qualifizierte sich Miami für die CONCACAF Champions League.
