Zwei Verletzte

Wildwest-Szenen: Auf der Piste flogen die Fäuste

Tirol
06.12.2025 21:28
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christof Birbaumer)

Ein wilder Raufhandel zwischen drei Skifahrern ereignete sich am Samstagvormittag im Tiroler Wintersportmekka Sölden. Die Fäuste und auch die Skistöcke flogen, es gab Verletzte.

Ein 44-jähriger Einheimischer sowie ein 51-jähriger und ein 20-jähriger Bulgare fuhren gegen 11 Uhr auf einer Skipiste in Sölden ab. Dabei kam es mehrmals beinahe zu einem Zusammenstoß zwischen dem Österreicher und dem 20-Jährigen.

Auf Worte folgen Schläge
Kurz oberhalb eines Restaurants trafen die drei Skifahrer dann erneut aufeinander. Es entstand eine verbale Auseinandersetzung, die bald zu einer Schlägerei eskalierte.

Skistock als „Waffe“ eingesetzt
Der 44-Jährige wurde mit Fäusten und Schlägen mit dem Skistock am Kopf attackiert, er erlitt dabei einen Nasenbeinbruch und mehrere Prellungen. Aber auch der 20-Jährige bekam sein „Fett“ weg in Form einer Prellung.

Anzeigen bei Staatsanwaltschaft
Eine Zeugin alarmierte die Polizei, die drei Raufbolde werden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Peter Freiberger
