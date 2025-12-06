Wir suchen die Kunstwerke unserer jüngsten Leser

Tür 6: 10 x Nintendo Switch 2 gewinnen!
Pünktlich zum zweiten Advent-Wochenende startet wieder unsere beliebte Bastelaktion. Zu Weihnachten veröffentlicht die „Krone“ die schönsten Beiträge unserer kleinsten Leser.
Was ist das Beste an Weihnachten? Die Geschenke? Das Feiern mit der Familie? Die Hoffnung auf Frieden? Die „Krone“ sucht wieder bei unseren kleinsten Lesern nach möglichen Antworten – gemalt, gezeichnet, gebastelt, jedenfalls mit viel Liebe gemacht.
Die schönsten Werke werden rund um die Feiertage veröffentlicht. Womöglich schafft es ein spezielles Kunstwerk ja auch wieder auf unsere Titelseite. Viel Spaß beim Mitmachen und bitte Name, Alter und Wohnort der Künstler nicht vergessen!
