Weihnachts-Aufruf

Wir suchen die Kunstwerke unserer jüngsten Leser

Österreich
06.12.2025 22:24
Laura aus Plainfeld in Salzburg schickte uns ihr Christkind.
Laura aus Plainfeld in Salzburg schickte uns ihr Christkind.(Bild: zVg)

Pünktlich zum zweiten Advent-Wochenende startet wieder unsere beliebte Bastelaktion. Zu Weihnachten veröffentlicht die „Krone“ die schönsten Beiträge unserer kleinsten Leser.

Was ist das Beste an Weihnachten? Die Geschenke? Das Feiern mit der Familie? Die Hoffnung auf Frieden? Die „Krone“ sucht wieder bei unseren kleinsten Lesern nach möglichen Antworten – gemalt, gezeichnet, gebastelt, jedenfalls mit viel Liebe gemacht.

Schicken Sie uns die Werke Ihrer Kleinen

Die schönsten Werke werden rund um die Feiertage veröffentlicht. Womöglich schafft es ein spezielles Kunstwerk ja auch wieder auf unsere Titelseite. Viel Spaß beim Mitmachen und bitte Name, Alter und Wohnort der Künstler nicht vergessen! 

