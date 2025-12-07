Vorteilswelt
„Krone“-Adventkalender

Tür 7: 2 x Hisense ULED Smart TV

Advent
07.12.2025 00:01
(Bild: Krone KREATIV/Krone Kreativ)

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt! Am 2. Adventsonntag sorgt der „Krone“-Adventkalender für Heimkinostimmung. Wir verlosen zwei Hisense Premium-Fernsehgeräte mit atemberaubender Bild- und Soundqualität. Wie Sie mitmachen können, erfahren Sie hier.

Haben Sie schon an alle Geschenke für das kommende Fest gedacht? Wir helfen dem Christkind auf die Sprünge! Hier geht es zum Adventkalender.

Heute verlosen wir: 2 x Hisense ULED Smart TV

(Bild: Hisense)

Die Revolution des Lichts
Erleben Sie Entertainment in neuer Dimension! Der Hisense 75U8Q Mini-LED TV überzeugt mit brillanter 4K-Auflösung, Dolby Vision, atemberaubendem Kontrast und raumfüllenden Sound. Die intelligente Bildverbesserung der Hi View Engine PRO sorgt in Kombination mit Local Dimming und Wide Color Gamut für präzise Farben, tiefe Schwarztöne und höchsten Kontrast. Perfekt für Heimkino und Gaming-Abende! 

Hier geht's zum Adventkalender

Türchen öffnen und gewinnen! (Link: Mediaprint)

Preisübersicht

Adventkalender: Das gibt es heuer zu gewinnen!

Nehmen Sie gleich hier an unserem Gewinnspiel teil und mit etwas Glück sind Sie einer von zahlreichen Gewinnern, welche jeweils am folgenden Werktag ausgelost und in unserer Gewinnerliste veröffentlicht werden.
Auch heuer warten wieder 24 unterschiedliche Gewinne auf unsere Leserinnen und Leser. Da ist für jeden etwas dabei – neben Smartphones und Kurzurlauben gibt es unter anderem Spielekonsolen, Familienspiele, Küchenmaschinen oder Gutscheine. Öffnen Sie gleich hier das heutige Türchen!

 

Kostenloser Newsletter-Service
Unsere E-Mail-Abonnenten haben die Nase vorn: In unserem Gewinnspiel-Newsletter bekommen Sie täglich präsentiert, welcher Preis sich hinter dem aktuellen Adventkalendertürchen verbirgt. Und das kostenlos in Ihrem persönlichen Mailpostfach! Melden Sie sich hier an:

Öffnen Sie jetzt das heutige Türchen, nehmen Sie an unserem lukrativen Gewinnspiel teil und surfen Sie jeden Tag auf krone.at/adventkalender, um keinen Tagespreis zu verpassen!

Aus organisatorischen Gründen wird dieses Gewinnspiel über Fa. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GesmbH & Co KG, Richard Strauss Straße 16, 1230 Wien (kurz: Mediaprint) abgewickelt. 

